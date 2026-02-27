VÍA DA PRATA
La lluvia deja en Barrio 500.000 euros en daños
VÍA DA PRATA
El concello de Vilar de Barrio pide “apoio urxente” a las administraciones supramunicipales ante el “grave deterioro” de la red viaria municipal, ya que, según las primeras estimaciones técnicas, cerca de la mitad de los 37 kilómetros de pistas municipales de la zona de A Veiga presentan daños estructurales, pérdida de firme, arratres y daños en cunetas y drenajes. Desde el gobierno local inciden en que estas infraestructuras resultan “esenciais para garantir a conexión de explotacións agrícolas e gandeiras que vertebran o tecido produtivo do municipio”.
Desde el municipio aclaran que el impacto trasciente el ámbito agrario: “Parte destes camiños coinciden co trazado do Camiño de Santiago na súa variante da Vía da Prata, o que engade unha dimensión patrimonial e turística á problemática”.
El regidor local, Manuel Conde, subraya la magnitud del reto financiero que enfrenta el consistorio: “Aínda que para nós sexa prioritario, como Concello non temos recursos para facer fronte a un investimento deste tipo que sería millonario”. Los primeros cálculos estiman que sería necesaria una inversión que superaría “o medio millón de euros, se consideramos que 100 metros de reparación custarían ao redor de 3.000 euros, canto custaría a recuperación dos máis de 20 quilómetros de pistas afectadas que temos na Veiga?”, se pregunta el alcalde.
Así, el Concello insiste en la necesidad de “articular liñas extraordinarias de financiamento que permitan acometer unha intervención integral e sostible, garantindo a continuidade da actividade económica, a cohesión territorial e a adecuada conservación dun itinerario cultural de proxección internacional”.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
VÍA DA PRATA
La lluvia deja en Barrio 500.000 euros en daños
ORZAMENTO 2026
Vilar de Barrio reserva 465.000 euros para inversións
PULO AL SECTOR PRIMARIO
Vilar de Barrio amplía el elenco de productores de patata
Lo último