Vilar de Barrio amplía el elenco de productores de patata

El momento de la rúbrica del acuerdo de adhesión durante los Premios Nacionales de la Patata.

El Concello de Vilar de Barrio acaba de adherirse a la Red Nacional de Pueblos Productores de Patata, un hecho que se formalizó en el marco de la III Gala de los Premios Nacionales de la Patata, celebrada el pasado 22 de enero.

Esta nueva colaboración nace tras el reconocimiento de la Festa da Pataca de Vilar de Barrio por parte de la red como una “ferramenta estratéxica que durante case medio século permitiu a valorización de produto, promoción territorial e dinamización do sector”, afirman desde el Concello, un evento que “non só visibiliza a calidade da produción local, senón que xera un impacto directo en hostalería, comercio e turismo rural, contribuíndo a diversificar a base económica do municipio”.

Hoja de ruta

“Entendemos que apoiar aos nosos produtores e, ao mesmo tempo, xerar actividade económica ao redor dos nosos recursos é fundamental para garantir futuro no territorio”, señaló el alcalde, Manuel Conde. “A pataca é parte da nosa identidade, pero tamén é unha oportunidade real de emprego, emprendemento e proxección exterior. A Festa da Pataca e a nosa presenza neste tipo de redes reforzan esta folla de ruta”, una hoja de ruta que está llevándose a cabo a través de los diversos proyectos impulsados desde la oficina técnica municipal, creada en el marco de las ayudas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para proyectos de dinamización territorial y lucha contra la despoblación.

La incorporación a la Red “supón un recoñecemento institucional á traxectoria do municipio na promoción deste cultivo estratéxico”, afirman. Esta relación facilitará el acceso a sinergias interterritoriales, intercambio de buenas prácticas y nuevas oportunidades de comercialización. El Concello enmarca estas acciones en una estrategia integral de apoyo a los sectores primario y terciario, donde la producción agraria se complementa con la creación de eventos, experiencias y marca territorial.