Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural
FIESTA GASTRONÓMICA
Vilar de Barrio se llena de ambiente festivo para celebrar su producto más emblemático, con desfiles, tradición y actividades que convierten la Festa da Pataca en un escaparate del orgullo rural y de un producto que gana cada vez más protagonismo en A Limia.
Vilar de Barrio vuelve a vestirse de fiesta para rendir homenaje a uno de los productos que mejor definen la identidad de A Limia. La Festa da Pataca reúne tradición, gastronomía y ambiente festivo en una jornada en la que los desfiles, la música y las actividades populares acompañan a una patata que gana protagonismo y reivindica su valor dentro y fuera de la comarca.
La celebración convierte las calles en un escaparate de la vida rural, con vecinos y visitantes compartiendo una cita que combina el reconocimiento al trabajo del campo con la promoción de un producto de calidad. Entre el bullicio de la fiesta y las propuestas gastronómicas, Vilar de Barrio vuelve a demostrar que la patata es mucho más que un alimento: es parte de su historia, de su economía y de su futuro.
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Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural
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Óscar Pinal
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Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural
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Óscar Pinal
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Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural
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Óscar Pinal
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Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural
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Óscar Pinal
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Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural
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Óscar Pinal
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Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural
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Óscar Pinal
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Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural
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Óscar Pinal
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Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural
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Óscar Pinal
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Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural
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Óscar Pinal
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Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural
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Óscar Pinal
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Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural
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Óscar Pinal
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Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural
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Óscar Pinal
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Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural
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Óscar Pinal
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Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural
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Óscar Pinal
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Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural
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Óscar Pinal
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Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural
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Óscar Pinal
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Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural
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Óscar Pinal
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Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural
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Óscar Pinal
19/23
Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural
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Óscar Pinal
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Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural
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Óscar Pinal
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Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural
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Óscar Pinal
22/23
Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural
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Óscar Pinal
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Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural
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Óscar Pinal