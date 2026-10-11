Editorial
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Un vecino de Vilar de Barrio en el carro durante el desfile de este año.
Un vecino de Vilar de Barrio en el carro durante el desfile de este año. | Óscar Pinal

Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural

FIESTA GASTRONÓMICA

Vilar de Barrio se llena de ambiente festivo para celebrar su producto más emblemático, con desfiles, tradición y actividades que convierten la Festa da Pataca en un escaparate del orgullo rural y de un producto que gana cada vez más protagonismo en A Limia.

Vilar de Barrio vuelve a vestirse de fiesta para rendir homenaje a uno de los productos que mejor definen la identidad de A Limia. La Festa da Pataca reúne tradición, gastronomía y ambiente festivo en una jornada en la que los desfiles, la música y las actividades populares acompañan a una patata que gana protagonismo y reivindica su valor dentro y fuera de la comarca.

La celebración convierte las calles en un escaparate de la vida rural, con vecinos y visitantes compartiendo una cita que combina el reconocimiento al trabajo del campo con la promoción de un producto de calidad. Entre el bullicio de la fiesta y las propuestas gastronómicas, Vilar de Barrio vuelve a demostrar que la patata es mucho más que un alimento: es parte de su historia, de su economía y de su futuro.

Galería | Vilar de Barrio disfruta un año más con al Festa da Pataca
1/23 Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural | Óscar Pinal
Galería | Vilar de Barrio disfruta un año más con al Festa da Pataca
2/23 Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural | Óscar Pinal
Galería | Vilar de Barrio disfruta un año más con al Festa da Pataca
3/23 Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural | Óscar Pinal
Galería | Vilar de Barrio disfruta un año más con al Festa da Pataca
4/23 Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural | Óscar Pinal
Galería | Vilar de Barrio disfruta un año más con al Festa da Pataca
5/23 Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural | Óscar Pinal
Galería | Vilar de Barrio disfruta un año más con al Festa da Pataca
6/23 Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural | Óscar Pinal
Galería | Vilar de Barrio disfruta un año más con al Festa da Pataca
7/23 Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural | Óscar Pinal
Galería | Vilar de Barrio disfruta un año más con al Festa da Pataca
8/23 Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural | Óscar Pinal
Galería | Vilar de Barrio disfruta un año más con al Festa da Pataca
9/23 Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural | Óscar Pinal
Galería | Vilar de Barrio disfruta un año más con al Festa da Pataca
10/23 Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural | Óscar Pinal
Galería | Vilar de Barrio disfruta un año más con al Festa da Pataca
11/23 Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural | Óscar Pinal
Galería | Vilar de Barrio disfruta un año más con al Festa da Pataca
12/23 Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural | Óscar Pinal
Galería | Vilar de Barrio disfruta un año más con al Festa da Pataca
13/23 Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural | Óscar Pinal
Galería | Vilar de Barrio disfruta un año más con al Festa da Pataca
14/23 Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural | Óscar Pinal
Galería | Vilar de Barrio disfruta un año más con al Festa da Pataca
15/23 Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural | Óscar Pinal
Galería | Vilar de Barrio disfruta un año más con al Festa da Pataca
16/23 Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural | Óscar Pinal
Galería | Vilar de Barrio disfruta un año más con al Festa da Pataca
17/23 Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural | Óscar Pinal
Galería | Vilar de Barrio disfruta un año más con al Festa da Pataca
18/23 Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural | Óscar Pinal
Galería | Vilar de Barrio disfruta un año más con al Festa da Pataca
19/23 Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural | Óscar Pinal
Galería | Vilar de Barrio disfruta un año más con al Festa da Pataca
20/23 Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural | Óscar Pinal
Galería | Vilar de Barrio disfruta un año más con al Festa da Pataca
21/23 Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural | Óscar Pinal
Galería | Vilar de Barrio disfruta un año más con al Festa da Pataca
22/23 Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural | Óscar Pinal
Galería | Vilar de Barrio disfruta un año más con al Festa da Pataca
23/23 Galería | Vilar de Barrio celebra la Festa da Pataca entre desfiles, sabor y orgullo rural | Óscar Pinal

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