Vilar de Barrio reserva 465.000 euros para inversións
O Concello de Vilar de Barrio aprobou o orzamento de 2026 cos votos favorables de BNG e PSdeG e a abstención do Partido Popular. As contas, que ascenden a 1,6 millóns de euros, reflicten o peso do gasto estrutural. En concreto, 700.000 euros destínanse a gastos de persoal e 465.000 euros a gastos correntes en bens e servizos. Porén, resérvanse ao redor de 415.000 euros para investimentos reais, o que representa aproximadamente un 25 % do total.
O alcalde, Manuel Conde, puxo en valor a aprobación en tempo e forma, destacando o seu carácter estratéxico para a xestión pública local: “Os orzamentos son unha ferramenta básica para poder cubrir as necesidades reais do noso municipio. Máis aló da complexidade que supón a súa aprobación, calquera veciño pode comprender que se xestiona mellor a economía dunha casa cando se fai con previsión. É por iso que estamos moi orgullosos de poder aprobar en tempo e forma, a inicios de ano, estes orzamentos”. A planificación anticipada, destacan dende o Consistorio, permite optimizar a execución do gasto e mellorar a captación de recursos externos.
Entre os obxectivos prioritarios figura a garantía de servizos públicos básicos e de calidade, como a axuda no fogar, a cobertura de subministracións esenciais, as obras de mantemento e unha programación de actividades socioculturais. Paralelamente, o executivo local identifica dous eixos estratéxicos de impulso socioeconómico: o fortalecemento do sector primario e a dinamización do sector terciario. En palabras do rexedor, “o papel do Concello é limitado pero faremos todo o que estea na nosa man por valorizar e potenciar recursos propios: o forestal e o agropecuario”.
