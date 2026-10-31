Galería | Vilar de Santos revive la esencia más terrorífica del Samaín con la representación de “A lenda de Saá”

Vilar de Santos revive la esencia más terrorífica del Samaín con la representación de “A lenda de Saá”

Los vecinos de la aldea de Saá, en Vilar de Santos, protagonizaron una recreación de gran realismo que sumergió al público en el misterio y el terror de la tradición del Samaín.

La aldea de Saá, junto a Vilar de Santos, se convirtió en escenario de una de las celebraciones más auténticas y sobrecogedoras del Samaín tradicional. Sus propios vecinos fueron los encargados de dar vida a “A lenda de Saá”, una representación que sorprendió al público por su realismo y su ambientación.

La cita permitió recuperar el espíritu más ancestral de esta celebración, con una puesta en escena en la que los habitantes de la localidad se implicaron directamente para recrear la leyenda y sumergir a los asistentes en una atmósfera de misterio y terror.

Saá volvió así a reivindicar la tradición del Samaín a través de una propuesta protagonizada por sus vecinos y vinculada a la historia y la identidad de esta aldea de Vilar de Santos.