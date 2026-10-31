Galería | Vilar de Santos revive la esencia más terrorífica del Samaín con la representación de “A lenda de Saá”
MISTERIO Y TERROR
Los vecinos de la aldea de Saá, en Vilar de Santos, protagonizaron una recreación de gran realismo que sumergió al público en el misterio y el terror de la tradición del Samaín.
La aldea de Saá, junto a Vilar de Santos, se convirtió en escenario de una de las celebraciones más auténticas y sobrecogedoras del Samaín tradicional. Sus propios vecinos fueron los encargados de dar vida a “A lenda de Saá”, una representación que sorprendió al público por su realismo y su ambientación.
La cita permitió recuperar el espíritu más ancestral de esta celebración, con una puesta en escena en la que los habitantes de la localidad se implicaron directamente para recrear la leyenda y sumergir a los asistentes en una atmósfera de misterio y terror.
Saá volvió así a reivindicar la tradición del Samaín a través de una propuesta protagonizada por sus vecinos y vinculada a la historia y la identidad de esta aldea de Vilar de Santos.
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