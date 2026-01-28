O PP de Vilar de Santos critica a situación actual do Concello
INESTABILIDADE
A voceira popular Mónica Quintas alerta da “preocupante situación económica do Concello, derivada dunha evidente falta de planificación por parte do BNG”
A portavoz do Partido Popular en Vilar de Santos, Mónica Quintas, critica a situación de “ingobernabilidade e inestabilidade” política que vive o Concello, que no que vai de mandato xa tivo tres alcaldes do BNG e aínda vén de aprobar as contas do exercicio de 2024, e que “carece de orzamentos actualizados desde 2022”. Unha situación que afecta ao “desenvolvemento de proxectos, servizos e programas municipais”.
A isto súmase a renuncia de tres dos seus concelleiros, decisións xustificadas por motivos persoais, “cando a realidade é que existen problemas internos que están a dificultar unha xestión municipal estable e eficaz”, afirma a edil.
Quintas tamén alerta da “preocupante situación económica do Concello, derivada dunha evidente falta de planificación por parte do BNG”, afirmando que neste mes de xaneiro, estanse a aprobar as contas correspondentes ao exercicio de 2024, “que reflicten un déficit próximo a 205.000 euros, o que dá conta da deficiente xestión económica”. A falta de orzamentos actualizados, o atraso na aprobación das contas e o resultado negativo do exercicio de 2024 “teñen un impacto directo na estabilidade financeira municipal e na correcta prestación dos servizos públicos”, sinala a concelleira do PP.
Pola súa banda, Marcos Nogueiras, o alcalde, afirmou que “xa temos feitos os orzamentos do ano 2026 e levarémolos a pleno o antes posible”, adiantando que rondan os 1,5 millóns de euros. Así, tamén insistiu en que o Concello goza dunha boa saúde económica “tendo as contas en positivo e sen débedas con outras entidades”. “O cambio de alcalde si que levanta dúbidas entre os veciños”, confesou Nogueiras, “pero nin iso nin a dimisión dos concelleiros son debido a problemas internos”.
