Un autobús y seis turismos quedan atrapados por la nieve en plena carretera en Vilardevós
BORRASCA KRISTIN
La borrasca Kristin sigue dejando incidencias en Ourense. Esta mañana, un autobús y seis turismos tuvieron que ser asistidos por la Guardia Civil en la OU-310, a su paso por Vilardevós, tras quedar atrapados por las condiciones meteorológicas adversas.
El tren de borrascas sigue dejando incindencias a su paso por Ourense. En una jornada marcada por las nevadas, las lluvias y el viento en todo el país, Kristin también dejó afectaciones en la provincia, complicando el tránsito por diferentes carreteras.
Esta mañana, un autobús y seis turismos tuvieron que ser asistidos por la Guardia Civil en la OU-310 a su paso por Vilardevós al quedar atrapados. Ya ha sido solucionado.
Carreteras señaladas
La última actualización del estado de las carreteras emitida por la Dirección General de Tráfico (DGT) informa de que en Zamora y Ourense, la A-52 entre Padornelo y Verín es transitable pero con precaución. Asimismo, pese a que la DGT informó a las 10:47 horas de que la carretera OU-1107 a su paso por Rebordechá (la vía que conecta Xinzo con Cualedro en A Limia) estaba cortada por las lluvias, el alcalde de Xinzo de Limia, Amador Díaz, aclaró a La Región una hora después que "xa baixou bastante, pódese transitar con coidado".
