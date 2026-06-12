Un octogenario muerto y su hijo herido grave en un accidente de tráfico en Vilardevós

Un hombre ha muerto y otro ha resultado herida de gravedad tras un accidente de tráfico en la provincia de Ourense. Se trató de una salida de vía de un turismo en Vilardevós, en la carretera que conecta con A Trabe, a la altura de la parroquia de Berrande. El fallecido, un octogenario, viajaba de copiloto con su hijo, de alrededor de 50, cuando se estrellaron contra un castaño a la entrada de la parroquia, en la OU-310.

Imagen del castaño contra el que se produjo el fatídico accidente

El aviso fue realizado por un particular al 112 Galicia sobre las 19:15 horas, indicando que uno de los ocupantes podría haber fallecido y que el estado de la otra persona era muy grave.

Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias 061, los Bombeiros de Verín, la Guardia Civil de Tráfico, el GES de A Gudiña y voluntarios de Protección Civil de Vilardevós.

Los equipos de emergencia confirmaron que los ocupantes ya estaban liberados del vehículo, aunque los servicios sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento de una de las personas implicadas, mientras que la otra fue trasladada en estado grave.

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