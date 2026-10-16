Las mujeres que sostienen el rural no saben de fronteras

El patio de la residencia de mayores de Vilardevós fue el escenario del acto y de un encuentro intergeneracional.

El rural tiene rostro de mujer y, cada vez más, de mujeres llegadas de otros países que buscan en las aldeas ourensanas un futuro mejor para sus familias. Para visibilizar esa diversidad, el Centro de Desenvolvemento Rural (CDR) Portas Abertas reunió este jueves en Vilardevós a participantes de su programa “Sementando igualdade”, en un acto con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural que también tendió un puente entre generaciones: el de las nuevas vecinas migrantes y el de unos mayores que, en muchos casos, también tuvieron que emigrar para encontrar oportunidades fuera de Galicia.

Bajo el lema “Todas distintas, todas iguais: mulleres rurais”, mujeres de Marruecos, Brasil, Portugal, Pakistán y Colombia compartieron fotografías de sus vidas en sus países de origen para construir un mural colectivo. La responsable del proyecto, Laura Garrido, leyó un manifiesto que incidió en las experiencias que comparten las habitantes rurales de todo el mundo, desde el trabajo de la tierra hasta el cuidado de los hijos y del hogar, una carga que sigue recayendo de forma desigual sobre ellas: “Todas as mulleres do rural, independentemente da nosa orixe, fomos nenas que xogaban cos animais, que medramos coa terra e que a cultivamos, ben sexa con grelos e repolos, ou con café e oliveiras”.

Por su parte, la alcaldesa Tamara Balboa aprovechó para felicitar y destacar el papel de la mujer en el rural, a la que definió como “un piar fundamental á hora de manter a vida e o dinamismo das aldeas”.

Visita a Vilardevós

La alcaldesa Tamara Balboa -der.- ofreció un recorrido por la villa a las migrantes. | C.L.M.

Tras el acto, Balboa acompañó a las participantes en un recorrido por Vilardevós que incluyó el colegio, un lavadero tradicional, la Praza do Cruceiro y la Casa Consistorial. Durante la visita, les explicó la historia del municipio, su situación fronteriza y el pasado reciente ligado al contrabando.

Conocer el territorio es también una forma de integrarse en él. Con el apoyo de entidades como Portas Abertas, Cruz Roja y el Centro de Información á Muller, las participantes asisten a clases de español y gallego para comunicarse con sus vecinos y desenvolverse en su nueva vida. En ese proceso, destacan la “buena acogida” que han encontrado en la comarca, donde empiezan a construir su futuro sin perder el vínculo con sus lugares de origen.