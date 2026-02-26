La socialista Eva Gamote pasa este martes el testigo de la alcaldía de Vilardevós a Tamara Balboa, de IGV

La alcaldesa socialista de Vilardevós, Eva Pérez Gamote, recogerá su acta de diputada en la Diputación Provincial de Ourense este viernes, 27 de febrero, como paso previo a la renuncia a la alcaldía de la villa, que dejará a cargo de Tamara Balboa, de la formación Interior Galego Vivo (IGV).

Este relevo entra dentro del cumplimiento del acuerdo del gobierno municipal con la agrupación ruralista y se formalizará el próximo martes, 3 de marzo, a las 14:30 horas del mediodía. La renuncia la llevará a cabo en un pleno extraordinario en el que pasará el bastón de mando a la galleguista, de manera que el pacto con los socios del gobierno local se cumpla de manera íntegra.

El viernes será la primera jornada de Gamote como diputada provincial, un cargo que no es baladí, ya que ejercerá como defensora de una importante moción en representación de los socialistas provinciales.

Los casi cinco días que pasarán entre su toma de posesión como diputada y la renuncia a la alcaldía hacen que tenga que compatibilizar los dos cargos durante este periodo de tiempo.