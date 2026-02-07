Os chocalleiros lideran a celebración en Vilardevós
FACHÓNS E MECO
A asociación cultural Os Chocalleiros xa ten todo listo para encher de cor, música e troula as rúas de Vilardevós
Tras recuperar o seu entroido hai máis dunha década, os chocalleiros volverán ser os protagonistas indiscutibles, lucindo as súas caretas e cores vivas, e portando a característica vara con farrapo para asustar, manchar e pedir un viño aos que non se disfracen.
A programación deste ano concentrarase en dúas xornadas clave, organizadas pola asociación e coa colaboración do Concello. O día grande será o vindeiro sábado, 14 de febreiro, cunha axenda que mestura o folclore local coa gastronomía. Os actos arrancarán ás 17,00 horas co desfile, que partirá dende o campo de fútbol. A comitiva estará encabezada polos chocalleiros e contará co acompañamento musical da banda de gaitas do Concello e o folión local O Can do San Roque, ademais de diversas comparsas e grupos de disfraces.
A festa continuará co baile a cargo do dúo Os Trasnos ás 19,30 horas e a lectura do testamento do burro. Para repoñer forzas, organizarase unha cea popular ás 20,30 horas a base de porco asado, caldo con taza incluída, bica, viño e auga, a un prezo de 10 euros.
A noite pecharase cun momento moi especial, xa que ás 22:00 sairán os fachóns e o Meco nun percorrido que irá dende O Toural ata a Praza do Cruceiro, rematando a xornada de novo coa música d’Os Trasnos.
Convivencia interxeracional
Vilardevós despedirase do entroido o luns 16 cunha xornada dedicada á convivencia interxeracional. Ás 11,00 terá lugar un desfile no que participarán o centro residencial e o centro de día, as casas niño Lala e Garabatos, o CDR Portas Abertas e a asociación de mulleres rurais Entre Nós. Os participantes desfrutarán de chocolate e bica.
