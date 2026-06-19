Vilamartín de Valdeorras y Vilardevós se recuperan de los daños de la tormenta

Los desperfectos causados por los arrastres y el desbordamiento de cauces que provocó la tormenta del miércoles comenzaron a desaparecer de Vilamartín. Ayer fue día de limpieza y no solo en la vía pública, también algunos vecinos tuvieron que dedicarse a retirar los estragos del agua. Uno de ellos fue Manuel López. El bajo de la vivienda de este vecino de Arcos fue inundado por las aguas de un río Farelos que llegó a cortar la carretera N-120 en el kilómetro 458,500.

Nada más ser avisado de que el arroyo comenzaba a desbordarse ya tuvo el agua ante su casa. “Tirou o peche de abaixo e inundouse todo. Os coches empezaron a frear na N-120 porque baixaban árbores”, comentó. Sólo tiene palabras de agradecimiento por la ayuda que recibió. “Toda a xuventude veu aquí”, dijo para a continuación destacar el apoyo recibido de Protección Civil y el Concello, el cual no logró impedir la pérdida de electrodomésticos y mobiliario.

La Asociación de Veciños San Lourenzo, de Arcos, envió ayer escritos a la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil y la Unidad de Carreteras del Estado solicitando la limpieza del arroyo Farelos. “Entendemos que é urxente a intervención na zona do río Farelos por parte das administracións públicas para librarnos ou minimizar un posible desbordamento, como o que se produciu na tarde de onte”. El colectivo insiste en que “é necesaria a realización de traballos para asegurar os bens dos propios veciños e veciñas do pobo de Arcos”.

La tormenta y los arrastres no solo causaron daños en los bienes públicos y privados, muchos de ellos aún solucionándose, tambien dejaron a Vilamartín sin agua potable. Así lo apuntaba el bando que publicó en la mañana de ayer la Alcaldía: “Por mor das fortes choivas acaecidas o mércores 17 de xuño e aos arrastres producidos indicamos. A auga da traída non é apta para o consumo”.

Cortes en la N-120

La lluvia también cortó la N-120 en Rubiá, en un punto próximo al desvío hacia A Veiga de Cascallá. Aquí, agua y arrastres descendieron por el Caborco dos Arroxos obligaron a intervenir al GES Valdeorras y a personal del mantenimiento. Raquel Méndez, concejala del PSOE en el Concello atribuyó el problema a los incendios del verano de 2025. “Foi culpa do lume e desde entón non fixeron nada. A auga colle o caborco e chega ata a estrada. Fomento e Confederación Hidrográfica do Miño-Sil teñen que tomar medidas”.

Vilardevós amaneció ayer con la captación de agua que surte al núcleo capitalino destrozada por las escorrentías de la tormenta. La alcaldesa, Tamara Balboa, solicitó máquinas a la Diputación para poder acceder hasta el depósito, ya que el camino está “destruido”. Balboa asegura que han tenido suerte de que estos arrastres hayan ocurrido en el medio de la sierra y no junto al pueblo, o de lo contrario “tería ocorrido o mesmo desastre que en Pradocabalos”.

Desde el Concello piden a que los habitantes de Vilardevós, Santa María y Dona Elvira que no usen el agua de la traída para beber ni cocinar “ata novo aviso”. La regidora asegura que el suministro “non corre perigo” porque cuentan con un pozo para bombear, y avanza que trabajan para solucionar el problema “á maior brevidade”.