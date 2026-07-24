Vilardevós xa conta cunha RPT dez meses despois de ser rexeitada

SESIÓN PLENARIA

Vilardevós deu luz verde á súa primeira Relación de Postos de Traballo cos votos do grupo de goberno de Interior Galego Vivo e PSdeG-PSOE

Fachada do Concello de Vilardevós
Fachada do Concello de Vilardevós | C.L.M.

O Concello de Vilardevós aprobou de xeito inicial este mércores, nunha sesión plenaria ordinaria, a primeira Relación de Postos de Traballo (RPT) da súa historia, despois de ser rexeitada o pasado setembro por Interior Galego Vivo (IGV) formación que encabeza a actual alcaldesa, Tamara Balboa. Daquela, como tenente de alcaldesa, xa avanzara o seu compromiso de retomar a negociación tralo relevo na alcaldía, efectuado o pasado 6 de marzo. Así, a nova proposta saíu adiante cos votos favorables das dúas forzas que asinaron en 2023 o pacto de goberno, IGV e PSdeG-PSOE, mentres que o PP mativo o voto en contra de 2025.

A alcaldesa explica que o impulso definitivo para desbloquear a RPT foi a necesidade de actualizar os postos antes de lanzar a nova Oferta Pública de Emprego (OPE). Ademais, durante a negociación acordáronse modificacións “clave” nos criterios económicos, nalgúns postos e funcións, así como un calendario de aplicación “máis progresivo”. Respecto ao impacto nas arcas municipais, Balboa asegura que o incremento salarial estará compensado polos aforros noutras xestións, como a remunicipalización do servizo de limpeza, polo que “Concello non vai sufrir economicamente”.

Educadora familiar

Pola súa banda, o PSOE celebrou que a alcaldesa “recoñeza agora a necesidade dunha RPT”, mentres que o PP criticou o cambio de parecer de IGV e esixiu amortizar o posto de educadora familiar, praza na que se atopa en excedencia a alcaldesa ata marzo e actual tenente de alcaldesa, Eva Gamote. Ao respecto, Balboa advirte de que eliminar dita praza suporía graves consecuencias “legais e financeiras”, e lembra a postura anterior dos populares: “Mentres eles gobernaban, fixeron unha OPE e un acordo salarial no 2022 que incluía a praza de educadora”.

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