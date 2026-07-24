El sol y sombra

Dentro de unos pocos días, con los campeones mundiales ya de vacaciones disfrutando de su bien merecido descanso y del favor y el respeto que se han ganado con su fútbol, su comportamiento y su honorable influencia, tan solo volverán a quedar en el sustento informativo de cada día los diferentes tentáculos en los que se ha acabado diversificando el entramado político y judicial que persigue y desnaturaliza al Gobierno de una nación indolente y perezosa que solo demuestra sus muchas virtudes y apetencias cuando una causa mayor se cuela entre el abúlico discurrir de cada día.

Son esas múltiples caras de la misma moneda que nos son naturales, nuestro mayor tesoro y nuestro talento natural para congraciarnos, comunicarnos y vivir en armonía

En este caso, ha sido el Campeonato del Mundo de fútbol el agente que ha servido para descubrir el lógico y sin embargo escondido perfil aglutinador y apetecido de país con toda la barba que nos caracteriza, con sus peculiaridades, sus contrastes, sus facetas, su personalidad y sus infinitas virtudes capaces de situarlo a la cabeza del mundo. Son esas múltiples caras de la misma moneda que nos son naturales, nuestro mayor tesoro y nuestro talento natural para congraciarnos, comunicarnos y vivir en armonía.

Se nos olvida, nos creemos lo que nos cuenta Puigdemont desde su exilio dorado, acaba por preocuparnos y malquistarnos, y menos mal que llega Ferrán Torres con la cara interior de su pie izquierdo en carrera para demostrar que aquí cabe todo el mundo que quiera ser español, que quiera disfrutar de un país inigualable al que a día de hoy todo el mundo envidia menos nosotros, que nos empeñamos en torcerlo. Es lo que tiene acostumbrarse a lo bueno y no tenerlo en cuenta hasta que falta. Y es entonces cuando se añora y se echa de menos.

Vamos a penetrar en agosto en menos de diez días que es cuando nuestros gobernantes toman el olivo para disfrutar de las vacaciones que solo algunos de ellos se han merecido, pero no por eso se van a esfumar las causas pendientes y lo que queda por llegar se va a frenar por el camino. Incluso ahora que Zapatero también se va de vacaciones tras darse una vuelta por el “Mañaneros 360” del ínclito Javier Ruiz, el marco idóneo y convenientemente preparado para decir que él no ha sido.