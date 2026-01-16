El Boteiro manda en el cartel de Vilariño de Conso

En el Macizo Central, el sonido de bombos y azadas ya retumbaba el pasado fin de semana. Los fuliones se preparan para conquistar con su esplendor a vecinos y visitantes durante uno de los periodos más destacados del año: el Entroido.

En este contexto, Vilariño de Conso acaba de presentar su cartel oficial para la edición de este año a través de las redes sociales, el primero como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

La imagen de un boteiro, figura por excelencia del lugar, es la gran protagonista. Junto a él, un pequeño plato en el que la carne de cabrito es “el rey”, ya que este año las Tierras de O Invernadoiro celebran la XXXVII Festa do Cabrito, un encuentro gastronómico tradicional en el que son protagonistas los productos autóctonos de la zona.

Del 5 al 18 de febrero, este concello del sureste ourensano se prepara para convertirse, de nuevo, en la cuna de la tradición. Rondas de fuliones recorrerán las diferentes aldeas. Estas agrupaciones también serán protagonistas durante el desfile del Sábado de Entroido, el “día grande” de la localidad.

Presentación vianesa

Viana do Bolo presentará de manera oficial su cartel el próximo lunes 19 de enero, aunque este ya ha salido en redes sociales. El acto tendrá lugar en las instalaciones de la Casa Consistorial, concretamente en el salón de plenos, a partir de las 12,00 horas.

Desde el Consistorio animan a los vecinos de Vilariño a acudir al evento, que “supón o inicio da celebración do Entrudio e unha oportunidade para compartir coa veciñanza un dos eventos máis representativos da nosa identidade cultural”.