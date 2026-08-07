La IV edición del Rural Fest llega a la playa del Cenza en Vilariño de Conso

La Playa Fluvial del Cenza, en Vilariño de Conso, será escenario este viernes 7 de agosto de la cuarta edición del Rural Fest: Festa da Xuventude, una cita que se consolida como uno de los eventos musicales destacados del verano en el municipio y que volverá a reunir a vecinos y visitantes en torno a la música y la diversión.

La programación arrancará por la tarde con la actuación de Cé Orquestra Pantasma, prevista para las 18,00 horas, que ejercerá como antesala de una jornada festiva pensada para todos los públicos y que dará paso, ya por la noche, a las actuaciones de varios DJs nacionales e internacionales.

Portugal y Galicia

A partir de las 21,30 horas, la música tomará protagonismo con la participación de cuatro artistas que pondrán ritmo a la noche. Desde Galicia llegarán DJ Tariro y DJ Sedinho, mientras que desde Portugal participarán DK Rickyn y DJ Walterazzi, completando un cartel con presencia de ambos lados de la frontera.

El evento está organizado por la Asociación Vive Vilariño en colaboración con el Concello de Vilariño de Conso, dentro de la apuesta por dinamizar el municipio y ofrecer alternativas de ocio y encuentro durante los meses de verano. Desde la organización invitan a vecinos y visitantes a acercarse hasta la playa fluvial del Cenza para disfrutar de una noche especial en un entorno natural privilegiado. “Dunha noite máxica e moi divertida”, destacan, animando a participar en una celebración que combina música, juventud y ambiente festivo.

La iniciativa pretende consolidarse como un punto de referencia para la juventud y como una propuesta capaz de atraer público de diferentes localidades, aprovechando además el entorno natural de la Playa Fluvial del Cenza como escenario para una jornada de convivencia, música y diversión.