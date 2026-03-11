Melisa Macía, alcaldesa de Vilariño de Conso, declara por presunta prevaricación

La regidora de Vilariño de Conso, Melisa Macía, declara junto a la secretaria del Concello, Ana María Loureiro, ante el Juzgado de Pobra de Trives durante la jornada de este miércoles por un presunto delito de prevaricación administrativa. La denuncia ha sido interpuesta por el líder nacionalista de la oposición Domingo Domínguez, “tras presentar unha moción no ano 2024 na que se demandaba un Plan de Acción que determinara as medidas a adoptar para enmendar as debilidades, deficiencias, erros e incumprimentos detectados no informe resumen anual de control interno de 2023”. Según apuntaban los nacionalistas, “os informes de intervención emitidos pola secretaria do Concello de Vilariño de Conso viñan reflexando diversos reparos, mesmo de carácter suspensivo, polo abuso da contratación por vía de contratos menores para suministros e obras que superan amplamente o importe e o período de execución para este tipo de contratación, que terían que ser inferiores a 40.000 euros no caso de obras e de 15.000 euros no caso dos suministros”.

Domingo afirma que, tras ser aprobada esta moción en pleno, “nada se fixo, polo que decidín presentar o escrito pertinente”.

Ahora la fiscalía llama a declarar a la alcaldesa, quien asegura que las contrataciones menores llevadas a cabo “foron necesarias para poder asegurar a atención en servizos básicos coma o SAF”. Este servicio llevaba tres años en precario “e o pago das facturas era preciso para que os usuarios puideran continuar coa atención que merecen. Non podemos deixar de atender os nosos maiores, para nós é algo primordial”.

Macía se muestra colaboradora y asegura que tanto ella como la secretaria del Concello se pondrán a disposición de la Justicia para aclarar cualquier duda sobre los contratos realizados.

La alcaldesa defiende que todas las decisiones adoptadas respondieron a la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios esenciales y subraya que “en ningún momento houbo intención de eludir os procedementos legais”, sino de evitar que los usuarios quedasen sin atención. Sentencia que los concellos pequeños se enfrentan a dificultades continuas, entre ellas de personal, para sacar adelante este tipo de licitaciones.

Desde el Consistorio señalan además que toda la documentación relacionada con las contrataciones ya ha sido remitida a los órganos correspondientes y confían en que el proceso judicial permita esclarecer los hechos.