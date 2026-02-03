Vilariño rehabilita viviendas destinadas al alquiler social

El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, se desplazó ayer al municipio de Vilariño de Conso donde, acompañado por su alcaldesa, Melisa Macía, visitó uno de los inmuebles beneficiarios de las ayudas destinadas a las localidades para la rehabilitación de edificios y viviendas de titularidad municipal. La Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras destinó cerca de 150.000 euros a la reforma de este inmueble, que será dirigido al alquiler social.

Pardo aprovechó para informar a la regidora de la nueva convocatoria dirigida a municipios con menos de 30.000 habitantes. Esta orden está dotada con un presupuesto bianual de 2,1 millones de euros de fondos autonómicos.

El delegado territorial destacó que durante este año la cuantía de las ayudas se incrementa en un 30%, de modo que el importe máximo que se concederá para cada vivienda pasa de los 50.000 euros a los 65.000 euros. El importe de la ayuda podrá alcanzar el 95% del coste de la rehabilitación, sin superar la cuantía máxima. Además, en el caso de que la vivienda se encuentre en un área Rexurbe, en las Áreas de Rehabilitación Integral (ARI) de los Caminos de Santiago y Ribeira Sacra o en un centro histórico declarado, el máximo podrá alcanzar los 68.000 euros.

Durante su visita, el delegado quiso informar de un nuevo programa de ayudas dirigido a personas físicas propietarias o usufructuarias para la rehabilitación de viviendas o locales situados en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, con el requisito de que la vivienda rehabilitada o resultante -en el caso de cambio de uso- deberá destinarse a domicilio habitual y permanente, bien de su propietario o bien al alquiler, en este último caso durante un período mínimo de cinco años. La orden cuenta con una dotación bianual de 5 millones de euros de fondos autonómicos, ampliables en caso de que el número de solicitudes supere dicha cuantía.

Cobertura

En esta línea, el representante del Gobierno gallego explicó que la ayuda cubrirá hasta el 75 % del coste de las obras, con un importe máximo de 30.000 euros, y que las actuaciones que podrán llevarse a cabo con estas aportaciones en el marco de la rehabilitación incluyen trabajos de accesibilidad, conservación, habitabilidad, sostenibilidad y eficiencia energética. También se contemplan las actuaciones destinadas a la medición y ejecución de obras que eviten la entrada de gas radón o la adopción de medidas que garanticen su eliminación del interior de las viviendas. Esta línea podrá beneficiar a 82 concellos ourensanos y es compatible con otras ayudas de la misma finalidad.