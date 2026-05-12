Oleada de ataques de lobo a la cabaña ganadera frieirense

El potro herido recibe los cuidados y la leche de su madre y una herida abierta en el tren posterior del animal.

En menos de un mes, los ataques de lobo en el sureste ourensano, especialmente en la comarca de As Frieiras y en su límite con Zamora, se están repitiendo de forma continuada y con una intensidad creciente. Ganaderos de la zona denuncian pérdidas constantes de terneros, ovejas o potros.

El último ataque contabilizado se produjo en el municipio zamorano de Barjacoba, limítrofe con el ourensano de A Mezquita, donde una manada de lobos atacó a un potro de apenas un día de vida. Alexis Fernández, responsable de esta explotación equina de raza hispano-bretona en extensivo, también gestiona otra ganadería intensiva en la aldea vianesa de Solveira. “Os ataques son cada vez máis constantes. Buscan as crías e os animais máis débiles. Aínda que as eguas defenden ben, aproveitan calquera despiste ou cando os pequenos quedan atrás”, explica.

Los ganaderos afectados consideran que las ayudas que llegan de la Xunta de Galicia o de la Junta de Castilla y León resultan “casi irrisorias”, por lo que muchos se ven obligados a buscar alternativas para proteger al ganado.

El burro como defensa

En el caso de Alexis, una de las medidas pasa por introducir ejemplares de burro zamorano-leonés en la explotación. Según señala, estudios recientes apuntan a que esta raza autóctona, además de estar protegida, puede actuar como elemento disuasorio frente a los ataques del lobo gracias a su comportamiento defensivo. “Imos probar sorte”, afirma, con la esperanza de frenar una situación que se repite cada vez con mayor frecuencia.

Este no es un episodio aislado en la comarca de As Frieiras. Hace apenas un mes, el lobo causó también la muerte de un ternero en una explotación ganadera de Castromil, en el municipio de A Mezquita. El ataque se produjo, de nuevo, en un momento especialmente delicado para la explotación: la época de partos.

Apenas una semana después, una nueva incursión se registraba en Barxa, en A Gudiña, donde los ataques se saldaron con la muerte de cuatro terneros.

Y es que, avistar lobos no es algo fuera de lo normal en estas localidades. Hace apenas unas semanas, un lobo campaba a sus anchas cerca del restaurante Cazador en O Pereiro, A Mezquita.

Los ganaderos de la zona denuncian que la frecuencia de estos episodios va en aumento y reclaman medidas más eficaces para proteger al ganado en extensivo, pero también en intensivo, donde los ataques se incrementan de manera paulatina.

Según apuntan varios profesionales del sector agrario, los incendios forestales registrados el pasado mes de agosto habrían influido en una mayor presencia de lobos en las proximidades de los núcleos habitados y de las explotaciones ganaderas. La pérdida de superficie forestal y la alteración de su hábitat natural habrían desplazado a las manadas hacia zonas con mayor disponibilidad de alimento y más accesibles para los ataques al ganado. Así lo corrobora Javier Sánchez, ingeniero forestal y del medio natural. “Os incendios afectan ao movemento dos animais. Na nosa zona, os lobos aliméntanse principalmente de corzos, cervos e xabarís de pequeno tamaño. Cando estas presas se desprazan en busca de refuxio preto dos pobos, o lobo tamén se achega. Alí atópase con animais domésticos e, para el, resulta moito máis doado matar unha ovella ca un xabaril”, declara. Javier, que añade que este “goteo constante” de ataques también coincide con la época en la que las lobas tienen a sus crías y deben alimentar más bocas, incrementando así la procura de alimentos.

Otra de las cuestiones que podría explicar esta ola de incursiones, según apunta el ingeniero, es la despoblación del rural, cada vez más acentuada. La pérdida de población en las aldeas hace que los lobos pierdan progresivamente el miedo a la presencia humana y se acerquen más a zonas habitadas.