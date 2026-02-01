Programa y cartel del Entroido de Vilariño de Conso 2026

El Entroido de Vilariño de Conso se celebra el fin de semana anterior al martes de carnaval, donde lo más representativo son los Boteiros y el Fulión. Desde el 6 al 17 de febrero estos elementos conforman una tradición que disfrutar la Fiesta del Cabrito, una fiesta gastronómica popular que se celebra estos mismos días.

Más allá de los actos programados, el Entroido es una expresión de la cultura popular. La calle se transforma en escenario y el pueblo en protagonista, manteniendo viva una tradición que se adapta al paso del tiempo sin perder su esencia. El Entroido Vilariño de Conso es una celebración que refleja la historia, la creatividad y el carácter festivo de su gente.

Programación Entroido Vilariño de Conso 2026 Do 6 de febreiro ao 17 de febreiro

6 de febrero - Cena de Compadres

Los festejos que tradicionalmente corresponden al Jueves de Compadres, en el que se cuelga el lardeiro en el pueblo, se concretan en Vilariño de Conso en el viernes de la semana anterior al comienzo del Carnaval. En esta jornada se celebra una cena en el albergue de Vilariño de Conso entre los “compadres” u hombres del pueblo. Posteriormente, un fulión recorrerá la localidad, con el boteiro liderando el desfile de tambores, bombos y guadañas para entronizar el carnaval.

13 de febrero - Cena de Comadres

El viernes posterior al Jueves de Comadres, donde se cuelga la lardeira y las protagonistas son las mujeres, Vilariño de Conso reúne a las “comadres” del pueblo en una cena en el albergue de la localidad. A esta celebración se le suma el desfile de los fulións de las distintas parroquias, cada una liderada por su boteiro y con su ritmo único, compuesto por la unión de la percusión de bombos y tambores con el sonido de las guadañas y otros aperos de labranza.

14 de febrero - Festa do Cabrito

Por la mañana, habrá un desfile fulións, así como con el concurso de carrozas.

Celebración de la 37 edición de la Festa do Cabrito. Las personas asistentes podrán disfrutar un menú degustación en el que el centro es este plato, elaborado de forma tradicional en horno de leña.

Tras la comida, habrá discomóvil hasta el cierre de la jornada.

15 de febrero - Domingo de Carnaval

Los fulións de Vilariño de Conso recorren en la tarde-noche del domingo los pueblos de la zona, a donde llevan sus peculiares ritmos liderados por los boteiros que, como embajadores, solicitan el acceso a cada localidad.

16 de febrero - Lunes de Entroido

Los festejos del Entroido de Vilariño de Conso tienen otra de sus grandes jornadas en el lunes de Carnaval.

19:00 h se celebra una nueva ronda de fulión en el pueblo.

Posteriormente, se celebra la degustación de “porco ao espeto”, donde el público asistente podrá probar este otro manjar, que complementa gastronómicamente al cabrito en la celebración del Entroido en el pueblo.

Por la noche habrá concurso de disfraces y fiesta, con el acompañamiento musical de DJ Tariro.

17 de febrero - Martes de Entroido

El cierre del Entroido de Vilariño de Conso se produce en la tarde-noche del martes.

A las últimas visitas entre fulións le sigue la quema de lardeiro y lardeira en la plaza del pueblo, con lo que se pone fin a las fechas carnavaleras por este año.