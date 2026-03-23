Vilariño de Conso despide el XI ViBoMask

El Festival Internacional de Mascarada Ibérica ViBoMask se despide una vez más en Vilariño de Conso.

Vilariño de Conso reunió este domingo a más de cuarenta máscaras procedentes de toda la Península Ibérica en el marco del Festival Internacional de Mascarada Ibérica ViBoMask. Las tierras del Invernadoiro despiden la XI edición de un encuentro sin precedentes en el que la tradición y la diversidad cultural se entrelazaron para poner en valor el patrimonio inmaterial.

La tradición reinó durante la mañana en el lugar. | C.C.

Desde la plaza del Concello hasta el entorno de la playa fluvial del Cenza, los grupos participantes recorrieron el municipio en un animado pasacalles, llenando de color, música y simbolismo cada rincón y acercando al público la esencia ancestral de sus tradiciones.

Los bombos y guadañas fueron protagonistas durante el desfile. | C.C.

El festival, que año tras año gana relevancia, volvió a destacar por la riqueza y variedad de las máscaras presentes, procedentes de distintos territorios de España y Portugal. Tras el desfile, los participantes pudieron disfrutar de una comida conjunta en el Pabellón de Deportes en la que no faltaron las anécdotas y el intercambio de vivencias y experiencias entre los participantes.

Los felos de Maceda conquistaron al público con su picardía. | C.C.

Una vez más, Viana y Vilariño son protagonistas de una cita que trasciende lo festivo y se consolida como uno de los eventos más destacados de la provincia.