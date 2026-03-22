Galería | La ViBoMask conquista Viana de Bolo

Las máscaras de la Península llenan de color y sonido las calles del municipio en una jornada en la que fue protagonista la tradición

Medio centenar de boteiros tomaban la Plaza Mayor de Viana do Bolo para anunciar el inicio del gran desfile del la XI edición del Festival Internacional de Mascarada Ibérica ViBoMask.

Aunque la programación se iniciaba durante la jornada del viernes con varias conferencias en el IES Carlos Casares y una foliada por los bares del lugar, esta exhibición de más de 50 agrupaciones de la Península Ibérica es el plato fuerte de un evento que ha colgado el cartel de completo en el sureste ourensano.

Los Entroidos de toda la provincia ourensana están representados aquí, junto a ellos, decenas de tradiciones procedentes del resto de la geografía gallega, pero también del País Vasco, Castilla y León, Asturias, Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura, Viana do Castelo, Braganza o Viseu.

Sonidos ancestrales, color, rituales y una explosión de identidad cultural llenaron las calles de las tierras del Bibei durante una jornada en la que tradición y espectáculo caminaron de la mano. Las máscaras, muchas de ellas con siglos de historia, desfilaron acompañadas de música tradicional, cencerros y danzas que evocan antiguos ritos vinculados al fin del invierno y a la llegada de la primavera.

El estruendo rítmico de los chocallos, chocas, esquilas y campanos marcaron el paso de las agrupaciones, mientras los trajes, elaborados con esmero y cargados de simbolismo, captaban la atención de vecinos y visitantes. Pieles, bordados, colores intensos o elementos vegetales componían una escenografía viva en la que cada detalle remite a una tradición transmitida de generación en generación.

Durante el recorrido, la interacción con el público fue constante. Bromas, pequeños “sobresaltos” o gestos cómplices formaron parte de un espectáculo que, desde hace algunos años, ya nadie quiere perderse.

Duelo dialéctivo

Los Xenerais da Ulla fueron los encargados de poner el punto final con su enfrentamiento dialéctico en el que no faltó la burla y la sátira para poner de manifiesto los asuntos políticos o del corazón sucedidos durante los últimos tiempos.

Tras el espectáculo, llegó el turno de la fiesta que, animada por la Charanga BBB y Os Festicultores se alargó hasta bien entrada la madrugada.

Viana do Bolo despide así el ViBoMask, consolidándose como un referente en la puesta en valor de las mascaradas tradicionales y en la promoción del patrimonio cultural inmaterial. El testigo pasa ahora a Vilariño de Conso, que durante la jornada de hoy tomará el relevo como escenario de esta convivencia de tradiciones, manteniendo vivo el espíritu del festival y dando continuidad a un encuentro que trasciende fronteras.