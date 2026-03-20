Vilariño recupera su voz con el ansiado renacer de la fuliada

Han tenido que pasar tres décadas para que Vilariño de Conso recupere aquella fuliada que quedó grabada en la memoria colectiva. Corría el año 1995 cuando tuvo lugar la función que, escrita por Vicente Losada y Pepe Pérez, emocionó a los allí presentes con una representación que muchos calificaron de majestuosa.

Las tierras del Invernadoiro han sido siempre tierra de fuliadas -obras de teatro versadas que narran los últimos acontecimientos del año y donde la sátira se erige como eje fundamental-. Esta fue durante siglos una tradición que acompañaba a las rondas de fulión en el Entroido y servía como válvula de escape colectiva, donde el humor, la crítica y la retranca gallega se entrelazaban con la música de bombos y guadañas.

Aquellas representaciones no sólo entretenían, sino que también cumplían una función social: poner voz a lo que muchas veces no se decía abiertamente durante el resto del año.

Con el paso del tiempo, y debido a los cambios sociales y al despoblamiento que afectó a muchas zonas rurales, la tradición fue perdiendo fuerza hasta desaparecer de las calles. Sin embargo, su recuerdo permaneció vivo en la memoria de los mayores, que durante años siguieron relatando escenas, versos y personajes que habían marcado una época.

Hoy, tres décadas después, Vilariño de Conso recupera una parte esencial de su identidad que volverá a emocionar a propios y extraños.

La Asociación Vive Vilariño, a través de un programa de voluntariado juvenil, se propuso revivir la magia de estas escenificaciones y lo ha logrado. “Durante a realización dun traballo de investigación para recuperar toques de fulión do Val que caeran no esquecemento, encontrámonos cos documentos da fuliada de 1995. Iso foi o detonante deste longo camiño”. Los voluntarios han trabajado con mimo y esmero para adaptar versos y convertir en una realidad lo que para muchos es “un soño”.

Se realizará un homenaje a Vicente Losada, uno de los referentes en el proceso creativo de los versos

El evento tendrá lugar el 5 de abril a partir de las 11,00 horas y durante el mismo, se realizará un homenaje a Vicente Losada, uno de los referentes en el proceso creativo de versos que durante décadas enriqueció la tradición del lugar y que, según explican desde la organización, “estaría moi orgulloso de ver de novo as fuliadas a Vilariño”. Será un acto para recordar su figura, pero también para “facer un recoñecemento a toda a xente maior das aldeas que durante o ano elabora os versos para os permisos dos fulións”. Y es que, aunque las estrofas de las Fuliadas eran cosas del pasado, aún siguen presentes en los permisos que inician la ronda de fuliones en las diferentes aldeas.

La recuperación de las fuliadas es un hito para esta zona del Macizo Central. Aldeas como Quintela do Pando habían realizado un intento de recuperación hace ya algunos años, así como Vilariño de Conso, que también creó pequeñas representaciones a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, su continuidad en el tiempo es compleja debido en gran parte al esfuerzo que requiere y a la cantidad de personas necesarias para la escenificación.

Muchos anhelaban la tradición y entre lágrimas recuerdan aquellos años en que todo giraba en torno a ellas. “Era o mellor día do ano”, señala uno de los vecinos. “Aínda que moita xente non valore isto, para nós é volver á infancia, volver a iso que aínda hoxe nos aperta un pouquiño o corazón”, afirman.

Muchos anhelaban la tradición y entre lágrimas recuerdan aquellos años en que todo giraba en torno a ellas

Es emocionante para ellos, pero también para los más jóvenes a los que le apasiona su entorno y su patrimonio cultural. Esos a los que sus abuelos contaban con una amplia sonrisa lo que eran “as boas fuliadas”.

La implicación intergeneracional está siendo, precisamente, una de las claves de este renacer. Mayores que conservan la memoria de las antiguas Fuliadas trabajan codo con codo con jóvenes que aportan energía, nuevas ideas y una enorme ilusión por mantener viva la tradición. Ese diálogo entre pasado y presente está dando lugar a una versión renovada de las escenificaciones.

El 5 de abril, cuando vuelvan a sonar los bombos y las primeras coplas rompan el silencio, no será solo una representación, será el latido de una memoria que se negó a desaparecer. En cada verso habrá un eco de quienes ya no están y en cada risa una infancia recuperada. Vilariño ha demostrado que las tradiciones que se aman nunca mueren, solo esperan el momento exacto para renacer.