Regresa a Vilariño de Conso el “porco ó espeto”

Inmersos en la celebración entroideira del sureste de la provincia, el municipio de Vilariño de Conso celebrará el lunes 16 de febrero su Festa do Porco ó Espeto, una celebración que cuenta ya con varios años de recorrido y que gana adeptos de manera paulatina.

El buen comer, la música y la tradición serán protagonistas durante una jornada que se iniciará a partir de las 19,00 horas con una ronda de fulión. Bombos, azadas y boteiros recorrerán las calles del lugar para recordar a los vecinos la inmersión en este ciclo festivo. Tras esta, llegará el turno de la degustación del “porco ó espeto”. Las entradas se encuentran ya a la venta a un precio de 8 euros en varios establecimientos de la comarca, concretamente en Super Onda, Bar Foliada, Albergue de Vilariño de Conso, Bar Emigrante y restaurante Bruma. Estas también puede ser adquiridas a través de transferencia bancaria.

Una vez finalizado el banquete, los disfraces serán protagonistas durante un concurso en el que se otorgarán suculentos premios a las caracterizaciones más originales, tanto individuales como en grupo. La fiesta continuará tras la entrega de galardones con la música de DJ Tariro, que extenderá la celebración hasta bien entrada la madrugada.

Consolidación

Esta iniciativa lleva décadas celebrándose y año tras año gana cada vez más adeptos, convirtiéndose en un referente. El municipio finalizará el “mércores de cinza” la fiesta, dejando atrás una de las mejores celebraciones de la provincia, que cuenta con el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Desde la organización esperan repetir la afluencia y animan a vecinos y visitantes a participar.