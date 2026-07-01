INSTALACIONES EXTERIORES
Abren las piscinas de Xinzo de Limia: horarios, precios y novedades de este verano
INSTALACIONES EXTERIORES
El Concello de Xinzo de Limia da el pistoletazo de salida oficial a la temporada estival con la apertura de sus piscinas descubiertas este mismo miércoles, 1 julio, las 12,30 horas. El complejo está completamente operativo durante los meses de julio y agosto para ofrecer la principal alternativa de ocio, refresco y deporte a los vecinos y visitantes durante los meses de más calor.
La principal novedad de este año gira en torno a la seguridad y la prevención de riesgos en el recinto. Como preparación fundamental antes del llenado y la apertura, el Concello llevó a cabo la sustitución completa de las piezas de coronación del borde de ambas piscinas.
Esta actuación consistió en la retirada de todas las losas que se encontraban rotas, agrietadas o desgastadas por el paso del tiempo. Con ello, se eliminan los peligros de resbalones y cortes, garantizando un entorno totalmente renovado y seguro para todos los bañistas.
El complejo se adaptará al verano facilitando el acceso continuo a los usuarios, al tiempo que se mantiene activa la oferta interior:
El Concello ha decidido mantener los mismos precios de la temporada anterior, facilitando el acceso a precios económicos y ofreciendo ventajas para los usuarios habituales:
Entradas individuales:
Modalidades de abonos:
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