Abren las piscinas de Xinzo de Limia: horarios, precios y novedades de este verano

INSTALACIONES EXTERIORES

Las instalaciones exteriores de Xinzo de Limia abren de lunes a domingo de forma ininterrumpida. Consulta aquí las tarifas, horarios y novedades para la piscina en este verano de 2026.

La piscina de Xinzo de Limia, lista para recibir el verano.
La piscina de Xinzo de Limia, lista para recibir el verano. | Concello de Xinzo

El Concello de Xinzo de Limia da el pistoletazo de salida oficial a la temporada estival con la apertura de sus piscinas descubiertas este mismo miércoles, 1 julio, las 12,30 horas. El complejo está completamente operativo durante los meses de julio y agosto para ofrecer la principal alternativa de ocio, refresco y deporte a los vecinos y visitantes durante los meses de más calor.

Novedades y mejoras en el recinto

La principal novedad de este año gira en torno a la seguridad y la prevención de riesgos en el recinto. Como preparación fundamental antes del llenado y la apertura, el Concello llevó a cabo la sustitución completa de las piezas de coronación del borde de ambas piscinas.

Esta actuación consistió en la retirada de todas las losas que se encontraban rotas, agrietadas o desgastadas por el paso del tiempo. Con ello, se eliminan los peligros de resbalones y cortes, garantizando un entorno totalmente renovado y seguro para todos los bañistas.

Horarios de la temporada 2026

El complejo se adaptará al verano facilitando el acceso continuo a los usuarios, al tiempo que se mantiene activa la oferta interior:

  • Piscinas descubiertas: Abiertas durante los meses de julio y agosto, de lunes a domingo, en horario ininterrumpido de 12,30 a 20,30 horas.
  • Piscina climatizada: Para compatibilizar ambos servicios, las instalaciones cubiertas permanecerán abiertas durante todo el mes de julio con un horario reducido de mañana, de 7,00 a 12,00 horas. En el mes de agosto, la piscina climatizada cerrará sus puertas.

Tarifas y abonos

El Concello ha decidido mantener los mismos precios de la temporada anterior, facilitando el acceso a precios económicos y ofreciendo ventajas para los usuarios habituales:

Entradas individuales:

  • Hasta 4 años: Entrada gratuita.
  • De 4 a 16 años: 1,60 euros.
  • De 16 a 65 años: 2,30 euros.
  • Mayores de 65 años: 1,60 euros.

Modalidades de abonos:

  • Abono hasta 16 años: 15 euros.
  • Abono mayores de 65 años: 15 euros.
  • Abono mayores de 16 años: 30 euros.
  • Abono familiar: 60 euros.

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