Los alumnos de la Galiña Azul de Xinzo dan clase con goteras

La Asociación de Nais e Pais (ANPA) de la escuela infantil Galiña Azul de Xinzo ha denunciado públicamente el incumplimiento por parte del Concello de las obras de mejora prometidas para el centro. Tras un año de reclamaciones e incluso compromisos adquiridos en reuniones con el alcalde y varias concejales, las instalaciones continúan presentando graves deficiencias estructurales.

Los padres alertan de que la situación afecta directamente a la salubridad y seguridad de los niños de cero a tres años que acuden al centro, así como a las condiciones laborales del equipo educativo. El problema más evidente es la falta de impermeabilización del edificio. Según explica la directiva del ANPA, las primeras lluvias intensas del otoño han vuelto a provocar goteras y filtraciones de agua por las ventanas, generando humedades en paredes y suelos. El personal se ve obligado a recurrir a medidas de urgencia, como colocar cubos en el interior de las aulas durante el horario de atención a los menores para recoger el agua que entra en las estancias.

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La frustración de los afectados es evidente tras los últimos encuentros con la administración. “Nestas reunións, comprometéronse persoalmente coa ANPA e coa escola á realización dos arranxos durante o mes de agosto. Así mesmo, trasladóusenos que xa existía un plan aprobado para levar a cabo estas actuacións. Porén, o mes de agosto pasou e os arranxos non se realizaron”, lamentan desde la asociación de padres, exigiendo soluciones reales. “As familias non queremos máis promesas nin máis adiamentos: queremos que se realicen os arranxos comprometidos”, añaden, recordando que se trata de “necesidades básicas de mantemento”.

Además, las deficiencias no se limitan al interior del inmueble. El ANPA y el Consello Escolar llevan tres años reclamando el arreglo del patio exterior, así como la reparación de la calzada y de la zona de parada de vehículos situada frente a la escuela para garantizar la seguridad de las familias en las horas de entrada y salida.

Por su parte, el alcalde de Xinzo, Amador Díaz, ha confirmado la intención de ejecutar las obras a la mayor brevedad. “Temos a memoria feita. O proxecto está feito, os cartos están destinados, o único que falta é adxudicalo e levalo a cabo”, aseveró el regidor. Además indicó que se atenderán modificaciones para la zona de juegos. Pese a la demora, el alcalde garantiza que la intervención se realizará, recalcando que “estamos en período de facer esas melloras o canto antes posible”.

Asimismo, confirmó que de forma paralela “tamén se está facendo un proxecto do exterior para facer unha zona segura”, mejorando de forma integral la accesibilidad al centro educativo.