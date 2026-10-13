El futuro de la música limiá alcanza el oro a nivel gallego

La música en Xinzo de Limia tiene el futuro asegurado gracias a la vitalidad de su cantera. La Chiki Band, el grupo infantil de la Agrupación Musical da Limia, acaba de sumar un nuevo éxito a su trayectoria tras alzarse con la victoria en la sección infantil del 19 Certame Galego de Bandas de Música Populares, celebrado en el Pazo da Cultura de Pontevedra el pasado fin de semana.

Este reconocimiento no es fruto de la casualidad, sino el resultado de un proyecto pedagógico que nació hace nueve años con el objetivo de nutrir las filas de la banda principal. José Luis Tielas, director de la Agrupación, recuerda los inicios de esta iniciativa: “Nace a raíz de que faltan músicos novos para a banda, de volver xerar músicos para a banda grande. A única maneira de facelo é a través dunha escola onde se lles ensina a tocar os instrumentos”.

La escuela de la agrupación limiana, que actualmente cuenta con más de 60 alumnos, abre sus puertas a niños a partir de los cinco años, comenzando con una formación inicial que posteriormente se materializa en su incorporación a la Chiki Band. La filosofía del proyecto se basa en la práctica conjunta desde los primeros pasos: “Xa desde pequenos empezan a dar as primeiras notas no instrumento e logo aplicamos esas notas que saben para tocar en conxunto”.

Modelo educativo

El éxito de la Chiki Band radica en un modelo educativo innovador que difiere de la enseñanza tradicional de los conservatorios, enfocándose en la práctica orquestal desde el principio. Los jóvenes músicos aprenden valores fundamentales como el respeto, el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia. “Son como cousas que fisicamente e cientificamente non podes medir. Esa conexión que hai a nivel tanto espiritual, como físico, como sobre todo á hora de tocar, de entenderse, esa conexión emocional”, explica Tielas sobre la compenetración que alcanzan los pequeños sobre el escenario.

Esta es la tercera generación que conforma la Chiki Band, un grupo que ya saboreó el éxito en el pasado al ganar también el certamen autonómico y lograr un segundo puesto. Actualmente, el conjunto reúne a niños de entre 9 y 12 años, quienes, una vez superan esta etapa, dan el salto a la banda principal, continuando su formación musical junto a los mayores.

La Chiki Band no sólo garantiza el futuro de la Agrupación Musical da Limia, sino que se ha convertido en un referente de la educación musical en la comarca, demostrando que la pasión y el trabajo en equipo son la clave para alcanzar el éxito, forjando una cantera de talentosos músicos que llevarán el nombre de Xinzo de Limia por todos los escenarios.