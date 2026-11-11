O BNG clama por rachar co “bipartidismo estéril”

VOTO GALEGO

Ana Pontón apelou a concentrar o voto galego no BNG para outorgar a Galicia de máis peso en Madrid

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón.
A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón. | César Arxina

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, apelou en Xinzo a concentrar o “voto galego” o 29 de novembro. O obxectivo, subliñou, é darlle a Galicia “máis peso político” en Madrid e avanzar en dereitos fronte a un “bipartidismo sistémico” que, lamentou, “centraliza os investimentos e a riqueza na capital do Estado”. Pontón reclamou “alzar a voz” contra un modelo que xera “desigualdade” e criticou as prioridades do Goberno, lamentando que o gasto militar ascenda a 35.419 millóns e a vivenda só reciba 2.235 millóns.

Pola súa banda, Presas fixo un chamamento a lograr o primeiro escano do BNG por Ourense tras “40 anos de bipartidismo estéril” e esixiu solucións para os altos custos do sector agrogandeiro, rexeitando os acordos de Mercosur, e criticou os 20 anos de atraso nos regadíos da Limia e o estado da A-52.

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