¿Sabe usted que chupitos, buses y Entroido, se dan cita en Xinzo?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, en Xinzo reivindican un Entroido de tradición y respeto

Cartel del Entroido
Cartel del Entroido

¿Sabe usted que en Xinzo de Limia se han levantado ampollas ante una iniciativa privada que promociona sus buses con chupitos en dos locales de la villa? ¿Que frente a la masificación, los vecinos anhelan un Entroido de tradición y respeto? ¿Que los jóvenes tienen derecho a pasárselo bien, pero vincular el Entroido al acohol es un error? ¿Que el Entroido ya solo es de mañana y tarde, y por la noche un botellón más?

