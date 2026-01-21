¿Sabe usted que chupitos, buses y Entroido, se dan cita en Xinzo?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, en Xinzo reivindican un Entroido de tradición y respeto
¿Sabe usted que en Xinzo de Limia se han levantado ampollas ante una iniciativa privada que promociona sus buses con chupitos en dos locales de la villa? ¿Que frente a la masificación, los vecinos anhelan un Entroido de tradición y respeto? ¿Que los jóvenes tienen derecho a pasárselo bien, pero vincular el Entroido al acohol es un error? ¿Que el Entroido ya solo es de mañana y tarde, y por la noche un botellón más?
