El color florece con la primavera en la residencia Santa Mariña de Xinzo

La residencia Santa Mariña de Xinzo se ha llenado de colores, risas y creatividad con la llegada de la primavera. Los pasillos y salas se transforman en esta época en un espacio donde los residentes pueden expresar su imaginación y disfrutar de actividades manuales que, además de entretener, fomentan la memoria y el bienestar.

La usaria Rosa.

“Estamos adornando unas cajas… hacemos figuras, aquí se hace de todo”, explica Rosa María, residente desde hace más de un año. Originaria de Vigo, Rosa disfruta especialmente de esta estación. “A mí la primavera y el verano es lo que más me gusta. Sobre todo las flores y el buen tiempo”. Para ella, estas actividades son un momento de alegría que rompe la rutina del día a día.

La usaria Esperanza.

Su compañera Esperanza, otra de las residentes, también recuerda con cariño la primavera de su infancia. “Cuando era pequeña, teníamos rosales y flores amarillas en casa, siempre había flores… es la estación que más me gusta, es más alegre”, comenta. Las manualidades le permiten revivir esos recuerdos y mantener viva la conexión con la naturaleza.

La usaria Camila.

Entre pinceles, colores y flores artificiales, Camila reconoce que las actividades le ayudan a pasar el tiempo y a expresarse. “Pintar es lo que más me entretiene, pasan las horas sin pensarlo”. A ella la primavera también le gusta mucho, sobre todo las flores. Eso se refleja en los cuadros que pinta y que muestra con orgullo. Para muchos, estas manualidades, más que un pasatiempo, son una oportunidad de recrear la alegría y la energía de la estación.

La planificación y coordinación de estas actividades corre a cargo de Marta Fernández Sotelo, educadora social de la residencia Santa Mariña, que las impulsa con el doble objetivo de fomentar la creatividad y ayudar a los residentes a situarse en el calendario. “Decoramos la residencia con flores colgadas del techo, pintamos un palé con motivos primaverales y hicimos cajas como si fueran de conejos, porque ahora es la Pascua. Estas actividades ayudan a situarse en el tiempo, a reconocer la estación, y el buen tiempo también mejora el estado de ánimo”, detalla.

Y esa llegada del buen tiempo les permite, además, disfrutar más del aire libre. “Recientemente los llevamos de excursión al balneario de A Arnoia, fueron tres días de paseo con buen tiempo. En primavera podemos hacer muchísimas más cosas que en invierno”, afirma Marta. Salidas al jardín, al parque o incluso pequeñas excursiones se convierten en oportunidades de socialización y actividad física, complementando las manualidades realizadas dentro de la residencia.

Las usuarias pintan cajas y flores. | Xesús Fariñas

Para los residentes, estas actividades también generan un sentido de participación y autonomía. Como comenta Rosa, les ayudan a “estar distraídas y pasarlo bien”, a lo que Camila añade un toque de color a través de sus dibujos. Cada flor pintada, cada caja decorada y cada figura realizada se convierte en un símbolo de la estación más alegre del año.

De este modo, el programa de manualidades de Santa Mariña no sólo busca entretener, sino que también tiene un componente terapéutico. “Al principio hay que explicar qué vamos a hacer, porque algunos no tienen ganas, pero cuando ven los colores, la temática de la estación, todos se animan. Además, les ayuda a recordar épocas del año y a disfrutar del presente”, explica la educadora social.