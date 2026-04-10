Jornada doble de aprendizaje y risas en Carballeda de Avia

El grupo de mayores que asistió en la tarde al primer taller motivacional.

La capacitación digital del programa impulsado por La Región “A Maiores” concluyó ayer en el concello de Carballeda de Avia. En el espacio designado para este encuentro, el salón multiusos del Concello, los participantes de las cuatro jornadas de esta capacitación -que constituye el primero de los cuatro eventos diseñados para este programa-recibieron sus correspondientes diplomas tras concluir los últimos temas formativos. Susana González, en representación de La Región, agradeció la aistencia y los convidó a participar en el primer taller motivacional que sería desarrollado en horas de la tarde en el mismo local.

Los participantes en el taller de capacitación digital con sus correspondientes diplomas. | La Región

La monitora enfatizó la importancia de mantener una rutina que combine el bienestar físico y mental

Reunidos nuevamente en este espacio, la monitora Lidia González Feijóo fue la encargada de llevar adelante el primero de los dos talleres a realizar. El tema abordado fue la vida activa. En esta ocasión, González Feijóo propuso una serie de ejercicios interactivos divididos en tres sesiones dinámicas diseñadas específicamente para fomentar hábitos saludables. Según explicó Lidia durante la jornada, el objetivo principal es ofrecer a los asistentes “pequeños consejos para que sepan qué hacer en el día a día, aunque sea poco, para aprovechar el tiempo”.

La monitora enfatizó la importancia de mantener una rutina que combine el bienestar físico y mental. Entre las recomendaciones clave que compartió con el grupo, destacó la necesidad de “beber mucha agua, dormir bien, caminar y estar sentados el menor tiempo posible”. Asimismo, subrayó que para este colectivo “estar con gente también es importante para socializar y ejercitar la memoria”, recomendando caminar al menos entre quince y treinta minutos diarios.

Mantener lo realizado en el taller con periodicidad para que la “vida activa” no quedara solo en palabras y fueran hechos para ellos

Hábitos saludables

Para estructurar el encuentro vespertino, Lidia organizó tres actividades principales: una dinámica de presentación con una pelota para compartir hábitos saludables, una sesión de estiramientos y corrección de posturas -como la forma adecuada de levantarse de una silla o mantener la espalda recta- y como cierre la monitora aconsejó mantener lo realizado en el taller con periodicidad para que la “vida activa” no quedara solo en palabras y fueran hechos para ellos.

Manuel González Meiriño, de 80 años, acudió acompañado de su esposa desde la parroquia de Vilar de Condes

Los vecinos de Carballeda de Avia se mostraron entusiasmados con la iniciativa, destacando el valor social del encuentro. Antonia González González, de 81 años, manifestó su satisfacción con el encuentro: “La reunión está muy bien, me sirve para cambiar de rutina y salir de casa un poco”. Por su parte, Concepción Borrajo Novoa, de 73 años, coincidió en el beneficio emocional de estas jornadas: “Me lo estoy pasando estupendamente. Está muy bien que alguien que nos ofrezca cosas así”.

Manuel González Meiriño, de 80 años, acudió acompañado de su esposa desde la parroquia de Vilar de Condes y valoró positivamente la experiencia y la compañía. Del mismo modo, José Tabares Granja, de 82 años, destacó entre risas el ambiente del taller: “Isto gústame moito. É moi bo ver tantas persoas aquí interesadas por un mesmo tema”.

Actividades que buscan estrechar lazos entre diferentes generaciones

Encuentro intergeneracional

El programa “A Maiores” continuará su andadura en el municipio con actividades que buscan estrechar lazos entre diferentes generaciones. El próximo martes 14 de abril, igualmente en el salón multiusos, a las 10,30 horas, el espacio recibirá a una veintena de niños del CEIP Pena Corneira.

En esta jornada, los mayores y los escolares compartirán experiencias y juegos permitiendo que los más jóvenes aprendan de la sabiduría de los mayores mientras estos, con las inevitables ocurrencias de los más chicos, se contagien con la energía de la infancia.

Antonia González, 81 años | Martiño Pinal

“La reunión está muy bien, me sirve para cambiar de rutina y salir de casa un poco”

José Tabares, 82 años | Martiño Pinal

“Isto gústame moito. É moi bo ver tantas persoas aquí interesadas por un mesmo tema”

Concepción Borrajo, 73 años | Martiño Pinal

“Lo estoy pasando estupendamente. Está muy bien que alguien que nos ofrezca cosas así”

Manuel González, 80 años | Martiño Pinal

“Vengo de Vilar de Condes con mi señora. estoy muy encantado con este encuentro”