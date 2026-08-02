Un conato de incendio forestal junto a una vivienda en la aldea de Damil, en Xinzo de Limia, moviliza medios aéreos y terrestres

Los medios de extinción trabajaron para controlar el conato declarado junto a una vivienda en la aldea de Damil, en Xinzo de Limia.

Un pequeño incendio forestal declarado este domingo en la aldea de Damil, en el municipio de Xinzo de Limia, generó momentos de preocupación entre los vecinos al iniciarse muy cerca de una vivienda.

El fuego comenzó alrededor de las 18:00 horas y, ante la proximidad de las llamas a la casa y la posibilidad de que el incendio continuase avanzando, se movilizaron con rapidez medios de extinción tanto aéreos como terrestres.

En el dispositivo participaron dos medios aéreos, además de dos motobombas, agentes forestales y efectivos de la Guardia Civil. La rápida actuación permitió controlar las llamas y evitar que el fuego alcanzase la vivienda situada junto al punto de inicio.

El incendio quedó controlado y finalmente apagado, sin que se registrasen daños personales. La presencia de numerosos vecinos en la zona generó cierta inquietud durante los primeros momentos, aunque la situación quedó normalizada poco después.

El suceso se produce en un contexto de elevado riesgo de incendios forestales en la provincia de Ourense, debido a las altas temperaturas y las condiciones de sequedad propias de estas fechas.