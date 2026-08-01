Fin de semana de calor y alto riesgo de incendio en Ourense

Una columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad llamó este viernes la atención de los vecinos de Ourense. Su origen estaba en un incendio forestal declarado en Amoeiro que afectó a una superficie reducida, aunque obligó a movilizar varios medios aéreos y terrestres. El fuego coincidió con otro pequeño incendio en O Carballiño y anticipó un fin de semana de temperaturas elevadas y creciente riesgo en toda la provincia.

El incendio de Amoeiro comenzó a las 15,14 horas en O Priorato, dentro de la parroquia de Bóveda. El humo pudo divisarse con claridad desde la capital provincial debido a la proximidad del municipio y a la columna levantada durante las primeras labores de extinción. Las llamas afectaron a una superficie provisional de dos hectáreas antes de que el fuego quedase estabilizado alrededor de las 17,15 horas, según Medio Rural.

En el operativo participaron dos agentes, cuatro brigadistas, cuatro motobombas, un helicóptero y cuatro aviones. Los medios aéreos se retiraron una vez estabilizado el incendio, mientras los efectivos terrestres permanecieron en la zona para continuar los trabajos y evitar posibles reproducciones.

hoy se rebasarán los 36 grados en numerosos puntos de la provincia, y el domingo rondarán los 33 grados

También se registró un pequeño incendio en el concello de O Carballiño, concretamente en el lugar de A Gouxiña, entre los núcleos de A Veiga y Vilar. La cercanía de una vivienda generó algunos momentos de tensión y preocupación, aunque la rápida intervención de los diferentes equipos de extinción permitió sofocarlo sin consecuencias mayores.

Al cierre de esta edición, el municipio de Boborás —el más castigado por los incendios este verano— luchaba contra otro incendio, en Prado, parroquia de Xurenzás, donde ya trabajaban medios terrestres.

Riesgo de incendio

El fin de semana se prevé delicado. El riesgo de incendio forestal es alto en toda la provincia y alcanza el nivel muy alto en el sureste. Mañana, esta última categoría se extenderá a más municipios del centro de la provincia. Las temperaturas superarán los 30 grados de forma generalizada durante todo el fin de semana. Hoy rebasarán los 36 en numerosos puntos, con hasta 37 previstos en la ciudad, y el calor continuará los próximos días, aunque menos intenso.