Conduce sin carnet y se sale de la vía en Xinzo de Limia

Sobre las 15:59 horas de la tarde de este jueves, 8 de enero, Urxencias Sanitarias informaba de un accidente con heridos en Morgade, Xinzo de Limia. Se trata de una salida de vía provocada por un conductor sin carnet de conducir. Además, no figura en el mapa que haya activado la baliza V-16.

Los medios se encuentran en el punto atendiendo a los implicados en el accidente. Hasta el lugar se desplazó Guardia Civil de Tráfico y Urxencias Sanitarias.