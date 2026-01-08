Conduce sin carnet y se sale de la vía en Xinzo de Limia

ACCIDENTE DE TRÁFICO

Urxencias Sanitarias informaba en la tarde de este jueves de un accidente de tráfico con heridos en Morgade, Xinzo de Limia, provocado por un conductor sin carnet de conducir

La Región

Publicado: 08 ene 2026 - 17:01 Actualizado: 08 ene 2026 - 17:08

Imagen de archivo de una ambulancia.

Sobre las 15:59 horas de la tarde de este jueves, 8 de enero, Urxencias Sanitarias informaba de un accidente con heridos en Morgade, Xinzo de Limia. Se trata de una salida de vía provocada por un conductor sin carnet de conducir. Además, no figura en el mapa que haya activado la baliza V-16.

Los medios se encuentran en el punto atendiendo a los implicados en el accidente. Hasta el lugar se desplazó Guardia Civil de Tráfico y Urxencias Sanitarias.

