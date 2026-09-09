Cortes de tráfico en Xinzo desde este jueves por obras en seis calles

El Concello de Xinzo de Limia iniciará este jueves 10 de septiembre las labores de aglomerado para la mejora del pavimento en seis calles del municipio, una intervención que conllevará afecciones al tráfico y al estacionamiento en las zonas afectadas. La primera fase de los trabajos se centrará en la Travesía do Bouzo y la Avenida de Portugal (en el tramo que discurre entre el cruce de la Avenida de Madrid y la pista de A Armada).

Posteriormente, las actuaciones contempladas en el Plan CooperOU continuarán en la calle Dous de Maio —desde la Avenida de Madrid hasta la intersección con la calle Toural— y prosiguen por los viales Toural y Alexandre Bóveda. Asimismo, la administración local abordará con fondos propios las obras de mejora en el Camiño do Regueiro. Ante el impacto de los cortes, el Ayuntamiento solicita paciencia a los vecinos, así como máximo respeto a las indicaciones y señalización de obra.