¿Sabe usted que en Xinzo hay una rotonda que desaparece cuando anochece?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen Cho Dixo, la rotonda de Xinzo que atrae accidentes
¿Sabe usted que la nueva rotonda de entrada de Xinzo de Limia sigue sufriendo los despistes de los conductores? ¿Que tras haber sido atravesada en reiteradas ocasiones hace meses, se pusieron unas barreras? ¿Que parece que ese aviso visual no fue suficiente, ya que han aparecido destrozadas? ¿Que cuando se hace de noche, la rotonda parece desaparecer como un espejismo? ¿Que haría buena falta una luz que la señale?
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