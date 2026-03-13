Dar relevo generacional y valor al oficio, objetivos de la novedosa escuela de pastores en Ourense

Un total de 25 personas, procedentes de distintos lugares de Galicia, del Estado e incluso del extranjero, conforman la promoción inaugural de la novedosa Escuela de Pastores de Galicia. Este programa formativo, que echó a andar ayer en el Centro Agrogandeiro de Xinzo, busca dar relevo generacional a la ganadería en extensivo en el medio rural, a la vez que profesionaliza y dignifica el oficio del pastoreo, y dinamiza asimismo el territorio.

En esta iniciativa, concebida por la Asociación de Criadores de Ovino e Caprino de Galicia (Ovica), colaboran Medio Rural, la Fundación La Caixa y la Diputación, a través del Inorde. La Consellería cubre la íntegramente la matrícula de los alumnos, seleccionados de entre más de 40 candidatos interesados en participar.

Los estudiantes recibirán hasta el próximo mes de julio un total de 250 horas lectivas de formación teórica, gracias a la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, tras las que obtendrán unha titulación oficial de aptitud empresarial agraria. El temario abordará los aspectos fundamentales de la gestión de una explotación moderna, desde aspectos técnico-económicos pasando por la comercialización o la sensibilización ambiental.

Posteriormente, a partir de finales de agosto realizarán 320 horas de formación práctica en explotaciones de ganaderos de Ovica de un total de 19 concellos de las comarcas de A Limia, Conso-Frieiras y Monterrei, unos ejercicios que incluirán visitas técnicas y sesiones prácticas. Además, habrá estancias en cinco ganaderías de Cualedro, Vilar de Barrio y Vilariño de Conso.

Presentación

La primera jornada arrancó con la intervención de los representantes institucionales. El presidente del Inorde, Rosendo Fernández, habló de una apuesta “ambiciosa”, detalló los objetivos del programa y agradeció la colaboración de los concellos implicados. El alcalde anfitrión, Amador Díaz, resaltó la “ilusión” de los participantes, y deseó que esta se convirtiese en un “modo de vida, para que poidan así defender a terra”.

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, destacó que la formación para pastores une “tradición e innovación, algo esencial”, y remarcó la “importancia” del sector ovino y caprino en Galicia, ya que ayuda a “coidar a paisaxe, previr lumes e manter vivo o rural”.

“Facer o que che gusta”

Además del funcionamiento y estructura del curso estos meses, los futuros pastores pudieron escuchar la experiencia vital de Alejandro Castelos, un joven ganadero de 25 años de Cambre, que además es uno de los docentes de la escuela. Castelos les transmitió que la profesión “dá moito traballo, pero este custa a metade cando fas o que che gusta. Este sector valorízase con todos e cada un de nós”.