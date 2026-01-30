Nace en Ourense la primera escuela de pastores de Galicia

El centro Agrogandero del Inorde en Xinzo de Limia fue el escenario en el que ayer se presentó la primera escuela de pastores de Galicia, un proyecto coordinado por la Asociación de Criadores de Ovino e Caprino de Galicia (Ovica) y que cuenta con la colaboración de la Consellería do Medio Rural, a través de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (AGACAL); la Diputación de Ourense, a través del Inorde y La Fundación La Caixa.

Esta iniciativa ofrecerá formación específica sobre el pastoreo extensivo, capacitando a los usuarios para desempeñar de forma profesional su actividad. Durante la presentación participaron representantes de estas cuatro entidades, unidas con el fin de combatir la despoblación del medio rural, no sólo reteniendo a la existente, sino atrayendo nueva. Por parte de Ovica, fueron Sergio Boado, miembro de la directiva y Cristina Díaz, técnica de la asociación, quienes pusieron de manifiesto el proceso que llevó a la materalización de esta primera escuela de pastores de Galicia.

Por su parte, Sergio Boado apuntó que la escuela será una “ferramenta que permita mellorar o sector agrogandeiro a través do coñecemento e formación e promover o desenvolvemento rural sostible”, afirmando que la ganadería en extensivo es una de las señas de identidad de Ourense que supuso el sustento de muchas familias. “O manexo do gando en extensivo pode ser unha ferramenta útil para xestionar o territorio, reducindo a biomasa e actuando na prevención de lumes”, un problema que muchos -si no todos- de los 19 concellos adscritos sufrieron el pasado verano.

“O termo pastor ten unha connotación negativa que creemos que é preciso superar, xa que semella ser a derradeira opción para que non ten outras oportunidades, e merece dignificarse como figura clave no coidado dos animais e a xestión do medioambiente”, continuó Seoane.

Alfredo Azabal acudió en representación de Fundación La Caixa, y explicó que la meta de la entidad es financiar proyectos que generen dinamismo en el rural y frenen la desplobación, “centrándonos en colectivos como las mujeres y los jóvenes, que son el futuro del territorio”. Azabal puso especial hincapié en que es fundamental atraer familias como nuevos pobladores, alejándose de los llamados “nómadas digitales”. Así, destacó que estos proyectos que aprovechan los recursos naturales del territorio “ayudan a matener su fortaleza”. Azabal también enfatizó en la labor dinamizadora de la escuela, aclarando que busca convertir a los jóvenes en “líderes de la transformación de sus territorios”, que requieren acciones de cambio estructural “que llevan tiempo y necesitan recursos acordes”, por lo que la financiación de la entidad está destinada a tres años -por el momento-.

Alemparte junto a miembros del Inorde y Amador Díaz. | B.L.

En representación de la Diputación, acudió el presidente del Inorde, Rosendo Fernández, que subrayó la palabra cooperación -y colaboración- como el lema de la Diputación: “porque cando existe colaboración entre institucións, ben sexan públicas ou privadas, os obxectivos sempre se acadan máis facilmente e dunha maneira máis eficiente”. Así, quiso destacar el apoyo de los alcaldes de los Concellos implicados y las entidades de desarollo rural partícipes en el proyecto.

El director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, explicó que AGACAL ofrecerá la infraestructura y recursos necesarios para la certificación del título, asegurando que “ser hoxe pastor é ser un profesional cualificado, con coñecementos técnicos e capacidade empresarial” a la par que juegan un papel fundamental en la cadena alimenticia.

La formación ofrecerá más de 500 horas teórico-prácticas y estancia

Cristina Díaz Rodríguez, ténica de Ovica y conductora de la presentación, explicó que fruto de la colaboración se podrán ofrecer contenidos de calidad a nivel teórico-prácticos e incluso los alumnos podrán realizar estancias en las explotaciones.

Díaz apuntó que la parte teórica estará soportada por la infraestructura de AGACAL para que cuente con la certificación profesional necesaria. En este proceso, tanto Ovica como Acivo colaborarán en la formación, que suma 250 horas con opción de cursar parte de ellas de forma telemática. El curso, de carácter gratuíto y sin número máximo de plazas, incluye 320 horas de prácticas, que atenderán facetas como el manejo de los perros pastores, la creación de cierres y su mantenimiento o el uso de herramientas básicas. Las solicitudes ya están abiertas, y el curso se realizará de marzo a julio, con una estancia en una explotación planificada para el mes de septiembre “segundo a disponibilidade”.