Detenido un joven por perseguir a una menor hasta su portal y tocarle un pecho en Xinzo

La jueza del Tribunal de Instancia de Xinzo investiga a un hombre de 20 años como presunto autor de un delito de agresión sexual a una menor de 16 años. Según los indicios recogidos en el auto judicial, el joven habría seguido a la adolescente hasta el portal de su vivienda, donde supuestamente le tocó un pecho.

Los hechos habrían ocurrido el pasado miércoles en Xinzo de Limia. El investigado fue detenido horas después y, tras pasar a disposición judicial, quedó en libertad con una orden de alejamiento de la menor.

Según el auto, ambos habían coincidido previamente en un autobús, donde viajaron sentados uno al lado del otro "sin que hablaran durante el trayecto". Los dos se bajaron posteriormente en la misma parada, en Xinzo. De acuerdo con la resolución judicial, el joven comenzó entonces a seguir a la menor por la calle mientras le preguntaba por sus redes sociales y le pedía su número de teléfono, a lo que ella se negó.

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El detenido habría reconocido los hechos

El investigado habría continuado insistiendo hasta llegar al portal de la vivienda de la adolescente. Allí, según los indicios expuestos por la jueza, se colocó detrás de ella y le tocó un pecho.

El hombre abandonó el lugar cuando la menor comenzó a gritar y le advirtió de que llamaría a la Guardia Civil. "Todos estos hechos fueron también reconocidos por el detenido en su declaración", recoge el auto.

La familia de la menor presentó una denuncia ante la Guardia Civil, que posteriormente localizó y detuvo al presunto autor. Tras pasar a disposición del juzgado, quedó en libertad con una orden de alejamiento mientras continúa la investigación por un supuesto delito de agresión sexual.