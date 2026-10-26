La Diputación licita por 6,1 millones la gestión de la planta de residuos de Morgade, en Xinzo

La Diputación de Ourense ha aprobado este lunes la licitación de la concesión del servicio de recogida y tratamiento de residuos de construcción y demolición en la planta provincial de Morgade, situada en Xinzo de Limia. El contrato tendrá una duración de 17 años y un presupuesto base de licitación de 6,1 millones de euros, IVA incluido.

El presidente provincial, Luis Menor, ha explicado tras la junta de gobierno que las instalaciones estarán destinadas a recibir, clasificar y tratar residuos no peligrosos procedentes de obras, recuperando los materiales reutilizables y trasladando los restantes a un vertedero asociado.

El servicio tendrá alcance provincial, aunque atenderá especialmente a los municipios de A Limia y del sur de Ourense.

Un año para poner en marcha las instalaciones

La concesión contempla un primer año para completar las obras y poner en funcionamiento la planta, seguido de otros 16 años de explotación del servicio.

El valor estimado del contrato asciende a 5,6 millones de euros sin IVA. Según la Diputación, la concesión no supondrá un gasto para las arcas provinciales, ya que la empresa adjudicataria obtendrá sus ingresos de las tarifas abonadas por los usuarios. La concesionaria deberá asumir las actuaciones necesarias para la reparación y acondicionamiento de las instalaciones, incluidos los trabajos derivados del deterioro de elementos y de los daños ocasionados por actos vandálicos.

Ayudas para A Teixeira, Punxín y entidades deportivas

En la misma sesión, la junta de gobierno provincial aprobó 30.000 euros para equipar la residencia de mayores de A Teixeira y otros 100.000 euros para mejorar caminos municipales en Punxín. Además, la Diputación movilizó 79.120 euros en 49 ayudas a entidades deportivas y organizaciones sin ánimo de lucro para la celebración de eventos.

Por último, la institución acordó ampliar hasta el 31 de octubre de 2027 el plazo de justificación de las subvenciones del Plan de Vivenda destinadas a municipios de menos de 20.000 habitantes. Estas ayudas están dirigidas a la adquisición y acondicionamiento de inmuebles para su utilización como viviendas habituales en régimen de alquiler.