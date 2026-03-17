ACCIDENTE DE TRÁFICO
Un camión colisiona contra dos vehículos en un accidente en la A-52 en Morgade
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Un accidente de tráfico se ha producido en el kilómetro 194 de la A-52, en el tramo de Morgade (Xinzo de Limia), sentido Ourense. Según informan desde Emergencias Galicia, la colisión ha involucrado a un camión y dos vehículos particulares.
Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia para prestar asistencia sanitaria a los heridos, mientras que la Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil coordinan la gestión del siniestro y la seguridad en la vía.
El accidente ha sido notificado inicialmente por un particular, y las autoridades aún no han confirmado el estado exacto de los ocupantes de los vehículos implicados. Se recomienda precaución a los conductores que circulen por la zona mientras se llevan a cabo las labores de asistencia y limpieza.
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