Un camión colisiona contra dos vehículos en un accidente en la A-52 en Morgade

Servicios de emergencias trabajan en el lugar tras un accidente múltiple en la A-52.

Un accidente de tráfico se ha producido en el kilómetro 194 de la A-52, en el tramo de Morgade (Xinzo de Limia), sentido Ourense. Según informan desde Emergencias Galicia, la colisión ha involucrado a un camión y dos vehículos particulares.

La Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil coordinan las labores tras la colisión en la carretera. | La Región

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia para prestar asistencia sanitaria a los heridos, mientras que la Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil coordinan la gestión del siniestro y la seguridad en la vía.

El accidente ha sido notificado inicialmente por un particular, y las autoridades aún no han confirmado el estado exacto de los ocupantes de los vehículos implicados. Se recomienda precaución a los conductores que circulen por la zona mientras se llevan a cabo las labores de asistencia y limpieza.