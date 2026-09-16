¿Sabe usted que la élite mundial del ciclismo entrena en Xinzo?

¿Sabe usted que una flecha azul recorre en bici estos días las calles de Xinzo? ¿Que el hijo pródigo Carlos Canal ha regresado de La Vuelta a España con ganas de más? ¿Que se ejercita en su villa natal antes de las últimas pruebas para cerrar otra temporada más en la élite mundial? ¿Que el trabajo en equipo durante tres semanas del ciclista limiao contribuyó a que su compañero Enric Mas se coronase campeón?