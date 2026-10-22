Esmeralda Fernández, de Xinzo a "La Voz Portugal"

El talento musical de la provincia cruza la 'raia'. La cantante y vecina de Xinzo de Limia, Esmeralda Fernández, se ha convertido en la gran embajadora ourensana en la actual edición del concurso televisivo "La Voz Portugal", donde ha conseguido asegurar su continuidad tras ganarse la confianza del reconocido artista portugués Fernando Daniel, quien la ha sumado oficialmente a su equipo.

La intérprete limiana no es ninguna novata en los grandes formatos musicales ni frente a las cámaras de la pequeña pantalla. A sus espaldas acumula una contrastada trayectoria en el circuito gallego que incluye hitos como su sonada victoria en el certamen "Recantos" del programa "Luar" de la TVG, así como una destacada participación en el programa de talentos "La liga de los cantantes extraordinarios".

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Con este paso al país vecino, Fernández afronta una de las etapas más ambiciosas de su carrera, proyectando su registro vocal ante el público luso bajo la mentoría de una de las figuras más consolidadas del pop portugués contemporáneo. Todo un nuevo reto artístico en el que la cantante contará con el respaldo y los mejores deseos de toda la comarca de A Limia y de la afición musical gallega para superar las siguientes fases eliminatorias del certamen.