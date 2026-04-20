Una furgoneta arde "casi por completo" en la A-52 a su paso por Xinzo de Limia
SIN HERIDOS
Un posible problema en el motor ha provocado que una furgoneta quedase calcinada "casi por completo" en el kilómetro 194 de la A-52, a su paso por Xinzo de Limia.
Una furgoneta se incendió en la autovía A-52 en su paso por Xinzo de Limia. Fue en Antela, a la altura del kilómetro 194, en dirección a Madrid, alrededor de las 10,55 de la mañana. El aviso fue dado por particulares al ver humo y llamas en la zona.
Hasta el lugar se desplazaron los bomberos de A Limia, que fueron quienes intervinieron en la extinción del fuego. Según su valoración inicial, el origen del incendio podría estar en el motor del vehículo. Tras su actuación, aseguraron que la furgoneta quedó calcinada “casi por completo”.
En principio, no consta que fuera necesario cortar ningún carril de la vía durante la intervención, por lo que la circulación no habría sufrido grandes afecciones.
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