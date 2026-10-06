La Plaza de Abastos de Xinzo, lista en noviembre

Las obras de reforma de la Plaza de Abastos de Xinzo de Limia entran en su fase final tras la firma de un nuevo acuerdo a tres bandas entre la Xunta de Galicia, la Diputación provincial de Ourense y el propio Concello de Xinzo de Limia, que aporta 157.300 euros para completar el importante proyecto.

Esta nueva financiación se destinará a las actuaciones pendientes para poner en funcionamiento las instalaciones. En concreto se trata de la instalación del sistema de climatización del edificio y la correspondiente al equipamiento del recinto.

Acuerdo inicial

Los trabajos comenzaron al amparo de un acuerdo inicial entre la Xunta de Galicia y el Concello de Xinzo de LImia por valor de 650.000 euros, al que la Diputación de Ourense contribuyó con 200.000 euros repartidos en dos anualidades. Con esta segunda aportación, la inversión total en la reforma del mercado asciende a 807.300 euros.

El gobierno local que preside Amador Díaz prevé que las obras concluyan durante el próximo mes de noviembre, con el objetivo de abrir el mercado lo antes posible y devolver a la comunidad un punto clave para el comercio y los productos locales.