Hallada muerta una vecina de Xinzo de Limia de 53 años

El portal en el que fue hallada sin vida la vecina de Xinzo de Limia.

En la tarde de este martes, una vecina de Xinzo de Limia de 53 años ha sido hallada muerta en su domicilio. La mujer, con iniciales M.M.C, llevaba varios días sin dar noticias, levantando preocupación entre sus conocidos, que decidieron dar aviso a las autoridades.

La Guardia Civil recibió el aviso este martes al mediodía, procediendo a solicitar autorización judicial para entrar a la vivienda. El cuerpo confirma que no había activa ninguna denuncia por desaparición.

Hasta el portal número 36 de la avenida de Ourense acudieron agentes de la Policía Local y la Guarcia Civil, acompañados por los bomberos y los servicios de emergencias. Dentro de la vivienda los agentes encontraron el cadáver de la mujer, que fue trasladada para la realización de la autopsia para certificar la causa de la muerte.