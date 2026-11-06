Helicóptero, agentes encapuchados y registros en un operativo en Xinzo y Verín

La Guardia Civil mantiene este viernes un operativo en Xinzo de Limia y Verín, en el marco de una investigación que se encuentra en fase de explotación. El dispositivo comenzó en torno a las seis de la mañana en Verín y se extendió posteriormente a Xinzo de Limia, donde los agentes habrían llegado entre las 7,00 horas. En Xinzo, los agentes actuaron en el número 66 de la avenida de Madrid y reventaron la puerta de acceso al portal para entrar en el inmueble. La intervención llamó la atención de los vecinos por el importante despliegue policial.

En la zona se pudo ver a agentes encapuchados y con armas, además de efectivos de paisano y perros especializados que participaron en el dispositivo. También se desplegó un helicóptero de la Guardia Civil, que sobrevoló durante varias horas los diferentes puntos de las zonas investigadas. Asimismo, se establecieron controles en la rotonda de entrada a Xinzo.

El portal en el que se ha desplegado la Guardia Civil. | La Región

A lo largo de la mañana, el dispositivo ha continuado también en Verín. Según los testimonios recabados, el helicóptero ha sobrevolado esta localidad, mientras que parte de los agentes y los perros que habían participado en la actuación de Xinzo se desplazaron de nuevo posiblemente hacia Verín. La intervención principal estaría situada en la avenida de Portugal.

Sobre el objeto de la investigación han circulado distintas versiones entre los vecinos, que apuntan a posibles delitos relacionados con la droga, la falsificación de ropa o de documentación y dinero. Desde La Región se ha podido confirmar que se trata de una operación relacionada con material falsificado, que incluye ropa, colonias y calzado.Sin embargo, la Guardia Civil únicamente ha confirmado que existe una investigación en curso en fase de explotación y que, por ahora, no puede facilitar más detalles.

En este punto, basado en una investigación previa y con los indicios necesarios, los agentes llevan a cabo las actuaciones previstas para esclarecer los hechos. Esta etapa puede incluir registros en viviendas o locales, detenciones, incautaciones de material y otras intervenciones simultáneas en distintos puntos. Se trata, por tanto, de una fase avanzada de la investigación, aunque no significa que esta haya concluido, ya que todavía pueden producirse nuevas actuaciones y diligencias policiales.

Antecedentes de falsificación

Tanto Verín como Xinzo de Limia cuentan con antecedentes relacionados con la falsificación y distribución de productos. En Verín, el pasado 3 de octubre, la Audiencia Provincial de Ourense confirmó las condenas a los responsables y empleados de la empresa Juncar S.L. por distribuir ropa falsificada a gran escala por todo el país. El administrador de la sociedad fue condenado a dos años y seis meses de prisión, mientras que tres empleados recibieron penas de un año de cárcel. Además, la empresa deberá abonar una multa de 40.446 euros.

Por su parte, en agosto de 2020, la Guardia Civil intervino en Xinzo de Limia 741 paquetes de ropa interior falsificada que viajaban en una furgoneta detenida por una avería en la autovía Rías Baixas. Cada paquete contenía tres unidades. En el vehículo también se localizaron prendas con logotipos de marcas como Levi's, Tommy Hilfiger, Dolce & Gabbana, Hugo Boss, Emporio Armani y Quiksilver, aunque no pudo acreditarse judicialmente que estas fueran falsas.

El caso llegó posteriormente a juicio, donde la defensa cuestionó la legalidad del registro del vehículo y denunció un supuesto trato discriminatorio hacia las ocupantes. La Fiscalía defendió la actuación de los agentes y sostuvo que la intervención se produjo ante las sospechas de una posible actividad ilícita. Los peritos concluyeron que la ropa interior intervenida era falsificada y cifraron el perjuicio económico para las marcas Calvin Klein, Puma y Adidas en un total de 10.391 euros.