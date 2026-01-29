Investigado un grafitero vandálico en Xinzo de Limia por dañar 7 bienes públicos y 14 privados

Agentes del Equipo Roca de la Guardia Civil de Celanova, en colaboración con la Policía Local de Xinzo de Limia, identificaron a un hombre como presunto autor de un delito de daños, mediante el método del grafiti, en siete bienes públicos y 14 bienes privados.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, los hechos tuvieron lugar en septiembre de 2025 en el municipio ourensano de Xinzo de Limia, y en todos los daños destaca la firma “AIKIS”.

De este modo, los agentes localizaron el 26 de enero, en la localidad de Milladoiro, al presunto autor, un varón de 33 años, nacido en México y vecino de Santiago.

Las pintadas en bienes públicos fueron denunciadas en diciembre por el Ayuntamiento de Xinzo, que valoró los daños y su reparación en 1.750 euros. La Guardia Civil instruyó las diligencias oportunas y las remitió al Juzgado de Instrucción de Xinzo de Limia.