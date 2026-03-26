A juicio por gritar a su pareja y empujar a un agente en Xinzo: "Te voy a dar unas hostias"

David L.M. aceptó el pasado miércoles una condena de 31 días de trabajos en beneficio de la comunidad y seis meses de alejamiento y prohibición de comunicar con su expareja tras amenazarla en una vía pública de Xinzo de Limia. Además, el acusado deberá abonar una multa por resistirse a la autoridad, tras haber empujado a un agente de la Guardia Civil durante el altercado.

Los hechos se remontan a la mañana del 24 de agosto de 2024. Alrededor de las 11,45 horas, el acusado se encontraba junto a su pareja en el cruce entre la calle Toural y la céntrica plaza de San Roque de Xinzo. Guiado por el ánimo de intimidarla y ofenderla, el hombre le gritó en plena calle: "Te voy a dar unas hostias". Tras el incidente, y actuando con intención de impedir el legítimo ejercicio de la función policial durante su detención, el acusado se opuso a los agentes y llegó a empujar a un efectivo de la Guardia Civil, aunque sin causarle lesiones.

En un principio, el Ministerio Fiscal solicitaba una pena de nueve meses de prisión por el delito de amenazas en el ámbito doméstico, así como tres años de privación de tenencia de armas y dos años de alejamiento. Sin embargo, tras alcanzar un acuerdo de conformidad, la pena principal por las amenazas se ha sustituido por 31 días de trabajos en beneficio de la comunidad y la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima por un período de seis meses. Por su parte, respecto al delito de resistencia a agente de la autoridad, el acusado ha aceptado una pena de seis meses de multa, con una cuota diaria de cuatro euros.