Condenado por intentar golpear a un Guardia Civil en Xinzo de Limia: “Te pincho”

Las amenazas que un hombre hizo a la Guardia Civil y el posterior intento de agresión a un agente le costó ayer una condena de seis meses de prisión por un delito de atentado en grado de tentativa. Los hechos ocurrieron el 24 de abril de 2024 en las inmediaciones del cuartel de Xinzo de Limia, ubicado en la calle Landeira.

Allí el ahora condenado empezó a verter una serie de amenazas: “Voy a quemar el pueblo y el cuartel”; “os voy a pinchar, os voy a clavar un pincho, os voy a matar”. El hombre no se quedó ahí, también intentó agredir a un agente de la Guardia Civil con una vara de hierro de 0,5 centímetros de grosor acabada en punta.

La introdujo por el hueco de la valla de cierre del acuartelamiento al tiempo que le decía: “Te pincho, te voy a matar”. Sin embargo, no alcanzó al agente. A continuación, al mismo guardia civil le expresó dos veces: “Quince minutos te quedan a ti cuando yo salga del juzgado”.

El hombre admitió los hechos ayer en el Penal 1 tras un acuerdo de conformidad en el que se tuvo en cuenta que iba medicado cuando ocurrió el suceso. Por ello, fue condenado a una pena de seis meses de prisión por un delito de atentado en grado de tentativa.